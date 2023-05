Sergio Pereyra participó de la edición argentina de la Ultra Trail Mont Blanc

Desde 2023, la competencia internacional UTMB (Ultra Trail Mont Blanc) sumó dos carreras a su calendario e hizo pie, por primera vez, en Sudamérica: en Argentina, se incorporó la Valhöll que se realizó en Villa General Belgrano, y en Brasil, la carrera Paraty, programada para septiembre.

La competencia cordobesa, que tuvo a las imponentes sierras Grandes como escenario principal, sumó 3 mil competidores de 30 países en las distintas distancias, incluidos los mejores de cada especialidad.

El juninense Sergio Pereyra participó de este evento elite del trail running en la distancia máxima de 125 km pero debió abandonar en el km 74 del trazado, por – cómo expresó él mismo en su IG @sergioguspereyra –: “Mi cuerpo esta vez no aguantó. Reconozco que me paré en la línea de largada de los 125km sabiendo que no estaba aún completamente recuperado físicamente de las 100 millas de Patagonia Run. A veces pasa que los tiempos no se ajustan a nuestro exigente calendario. Igual quería intentarlo. Sufrí mucho y a los 74kms entendí que ya era suficiente.”

Además el último ganador de Patagonia Run no se olvidó de aquellos que lo ayudaron: “Quiero destacar y agradecer lo bien que me atendieron y me ayudaron en ese puesto de abastecimiento. A ellos y a toda la organización de @argentinabyutmb de corazón muchas gracias.”

El esfuerzo, el trabajo y el compromiso son los valores que todo deportista debe demostrar para superarse y Sergio, a pesar de conocer sus reales posibilidades, le dio una oportunidad a sus sueños y eso es lo que se atesora en cada competencia.

Vale mencionar que los experimentados Miguel Heras y Verónica Ramírez fueron los mejores de la distancia de 125 kilómetros que en la primera jornada tuvo al español como el más veloz de la competencia, con una marca de 14 horas, 51 minutos y 44 segundos.



El podio masculino fue completado por su compatriota Cristofer Clemente, que cruzó la meta en 15 horas, 11 minutos y 6 segundos. El tercer lugar fue para el ecuatoriano Gonzalo Calisto, con un registro de 15 horas, 37 minutos y 23 segundos.



En cuanto a las damas, la marca de Ramírez fue de 21 horas, 20 minutos y 8 segundos. Los siguientes escalones del podio fueron locales por completo. Segunda llegó Mariela Vigliocco, con una marca de 21 horas, 47 minutos y 57 segundos. En cuanto al tercer lugar, fue para Lorena Saravia, con un cronómetro de 23 horas, 36 minutos y 29 segundos.

Fotos: Nicolás Arias – @nicoexploring