Desde el Hospital se encuentran trabajando para conseguir los medicamentos que faltan

Luego de conocerse la noticia de faltante de stock en medicamentos del Hospital Dr. Ramón Carrillo, desde la institución trajeron tranquilidad a la ciudad, aclarando que existen alternativas para conseguir los mismos y no depender solamente de provincia. Foto: Leo Casanova – RSM

El vicedirector del nosocomio local, el Dr. Juan Cabrera, dialogó con RSM Radio para brindar más detalles acerca de esta situación que se vive en el hospital. «No es un tema de provincia, hay dificultad en la obtención de algunos medicamentos», comenzó. Además, remarcó que desde la Zona Sanitaria IV le ratificaron que no contaban con stock y así comenzaron las tratativas para conseguir los insumos faltantes por gestión propia. En cuanto a la respuesta de los proveedores, Cabrera afirmó que hay algunos productos que se dificulta más su obtención o que no hay gran cantidad para comprar y abastecerse para todo el año.

Para no sembrar pánico a la gente que reside en San Martín de los Andes, mencionó que primero se pide autorización a provincia, que contesta si tiene o no el producto faltante, en caso de no tenerlo, comienzan las gestiones con los distintos proveedores. Asimismo, comentó que se priorizan los envases de mayor contenido para poder fraccionarlos y así resguardarse en caso de desabastecimiento, si es que ocurre. «Una de las razones por las que faltan productos, es la situación del país, hay algunos medicamentos que se fabrican en el exterior y la situación financiera no ayuda tampoco», declaró.

Respecto a las obras que restan finalizar en la institución, el doctor hizo referencia a la calle de acceso que aún no se ha terminado y aclaró que les han informado que iba a estar finalizada a principios de mayo. Esta obra no se terminó y el acceso al nuevo hospital sigue siendo el mismo, con todas las complicaciones que tiene para que los pacientes, o quienes asistan, estacionen. «Principios de mayo no se cumplió, la calle está transitable, se encuentran finalizando algunos cordones», remarcó. Por otro lado, aclaró que cuando se realice la apertura, va a haber un cambio en cuanto a la circulación.