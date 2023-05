Pino Hachado cerrado y numerosos pasajeros varados en Paso Icalma

El alerta amarillo que rige sobre gran parte de la cordillera neuquina y rionegrina afecta también a los pasos fronterizos. Durante este miércoles, Pino Hachado estuvo cerrado debido a la gran cantidad de nieve acumulada y la presencia de hielo en la calzada, lo que tornaba muy peligrosa la circulación de los vehículos.

En tanto, el Paso Cardenal Samoré, al igual que el Paso Mamuil Malal, que presentaba nieve en la calzada, presencia de hielo pero con la portación de cadenas y el trabajo de los equipos, el sector estaba transitable.

No fue así el caso del Paso Icalma, donde una gran cantidad de pasajeros argentinos y chilenos se encuentran varados. “El tema acá se está poniendo complicado porque no hay buena fe ni buena predisposición. Cortaron internet para que nos vayamos, cerraron la calefacción y quieren que nos vayamos con la bebé para afuera cuando no tenemos lugar adonde ir. Acá estamos viviendo esta situación…nos parece una falta de respeto”, expresó Sebastián, un neuquino que reside en Moquehue.

Sebastián y su familia quedaron varados del otro lado del paso Icalma, junto con otros pasajeros argentinos y chilenos. No pueden cruzar la frontera y regresar a sus casas. Durante la tarde de este miércoles, hicieron correr la voz por distintos medios de comunicación para que los ayuden. “No nos dejan pasar para el lado argentino. Ni podemos volver. Nos dicen que tienen órdenes de no dejar pasar a nadie. Pero el sitio web dice que el paso está abierto”, se quejó.

El frío se hace sentir, el cielo está cubierto, se viene la noche y no está previsto que la situación cambie, por lo que la preocupación es mucha, no solo para Sebastián, sino también para el resto de los pasajeros varados. Hay menores de por medio y Sebastián, sin ir más lejos, está con su bebé de dos meses. “No nos dejan pasar, pero la nieve no llega ni a los cinco centímetros”, advirtió.

Al ser consultado el delegado de Migraciones en Neuquén, Gustavo Sueldo, no tenía conocimiento de la situación de los varados en el paso Icalma. Pero el reporte que recibió del lugar indica que el tránsito iba a estar cerrado durante toda la jornada por intensas nevadas en el sector alto y por congelamiento de la ruta.