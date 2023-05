Llancafilo sobre el pedido de subsidios del ICEBLE: “No hay una responsabilidad incumplida del Consejo Provincial de Educación”

En la reunión de la Mesa Técnica Educativa que se realizó la semana pasada, en nuestra localidad, estuvieron presentes padres y madres de la comunidad educativa del colegio ICEBLE, en donde entregaron una nota solicitando aportes estatales. Los mismos estarían destinados a solventar parte de los sueldos de los profesores y maestros, de las dos modalidades aprobadas, de educación secundaria técnica con orientación electrónica y bachiller con orientación artística, así como de nivel inicial y primaria.

Entrevistado este viernes, en RSM Radio, el ministro de Gobierno y Educación, Osvaldo Llancafilo, quien recibió esta propuesta, dejó en claro que, cuando se aprobó el funcionamiento de esta escuela privada, en nuestra ciudad, no hubo ningún compromiso por parte del Estado para subvencionar salarios docentes.

“Originalmente, cuanto este proyecto fue aprobado, en ningún momento se estableció una subvención por parte del Estado provincial o cobertura de cargo. Esto lo quiero dejar claro porque por ahí se ha dicho que hay incumplimientos del Consejo Provincial de Educación a obligaciones acordadas previamente. Esto no es así”.

En este sentido, remarcó que la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Ruth Flutsch, explicó en la reunión cuál es la regulación de las escuelas privadas y además aclaró que en la reunión no había referentes institucionales del Colegio. “Cuando se presenta un proyecto educativo, se trabaja con representación de la institución que lo presenta. En este caso, los representantes legales no estaban el día lunes, sólo padres y madres”.

Respecto a esto, dio detalles de cómo se lleva adelante la aprobación de un proyecto educativo de una escuela privada. “El Estado provincial, a través del Consejo Provincial de Educación, se relaciona con un privado para llevar adelante un proyecto educativo, de acuerdo a los fines que tiene su estatuto. Luego se establece, el proyecto pedagógico que se analiza dentro del CPE y posteriormente se acuerdan todos los alcances que tiene la aprobación de la institución educativa”.

En relación con este punto continuó: “Una institución educativa privada no puede decidir por sí sola avanzar sobre un plan de estudios que va a significar un mayor costo de infraestructura y recursos humanos, si no lo puede afrontar económicamente”.

Asimismo, indicó que los recursos solicitados no están en el presupuesto provincial y por eso el lunes se dejó en claro que no se pueden comprometer a “algo que se plantea, ligeramente, en una reunión que no tenía el tema en agenda”, En este sentido agregó: “Escuchamos la petición pero también fuimos muy claros en que no hay una obligación o una responsabilidad incumplida del CPE”.