Ingresó a una carnicería, pidió 6 kilos de carne y se escapó sin pagar

El hecho tuvo lugar en la mañana del último viernes en una carnicería de nuestra ciudad, ubicada en Villegas 629. Alrededor de las 11:30 de la mañana un joven, que ya había ido un par de veces en otras oportunidades, hizo que iba nuevamente a comprar y se escapó con las bolsas de carne que le había solicitado al carnicero.

“El muchacho entró al negocio, pidió carne, algo así como 6 kilos, después tuvo una actitud rara, porque se acercó hasta la puerta, se hizo como que hablaba con alguien y después salió corriendo rápidamente del local”, expresó Modesto, dueño del comercio.

En las cámaras ubicadas en el comercio, se pudo registrar como el joven con las dos bolsas de carne, aprovechó para simular una charla con alguien en la puerta y en segundos salió raudamente del lugar.

“No sé qué haría si me lo cruzo, lo que sí le pediría si ve esto es que venga y pague lo que me debe. Con las filmaciones quedó escrachado. Hasta ahora todavía no apareció”, explicó el comerciante.

“Lo atendimos como cualquier cliente, de hecho había venido un par de veces, nadie imaginó que iba a hacer lo que hizo. La bronca no es por los 6 kilos de carne, sino la acción que hizo, de engañarnos y salir corriendo del lugar, se rajó de una”, finalizó diciendo resignado Modesto.