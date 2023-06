Vecinos del Oasis se quejan por la falta de trabajo de la Municipalidad

Un grupo de vecinos del barrio El Oasis contrató, por su propia cuenta, una máquina vial para arreglar uno de los caminos principales. El mismo presenta un deterioro propio de las precipitaciones que han caído en el último tiempo y por la falta de mantenimiento por parte de la Municipalidad de San Martín de los Andes. Foto – RSM

El clima de la semana pasada trajo muchas lluvias y hasta alguna nevada que llegó a caer en el centro sanmartinense. Algunos barrios de la localidad sufren la falta de mantenimiento por parte de las máquinas municipales que se encargan de los arreglos de los caminos.

En estos días, un grupo de vecinos del barrio El Oasis, se pusieron de acuerdo y ante el cansancio por la falta de atención del acceso y por sobre todas las cosas, las calles que están dentro del barrio, contrataron, de manera privada, a un tercero para poder solucionar los problemas de una zona del barrio.

En ese mismo sector, la lluvia había dejado pozos y canaletas que ponían en riesgo la integridad de los vehículos, ocasionando roturas en varios autos de los vecinos mencionados. Los mensajes fueron circulando el viernes por la mañana y a la tarde el camino ya estaba casi reparado, mientras que el trabajo terminó esa misma noche.

La semana pasada, la máquina de la Municipalidad realizó trabajos de reacondicionamiento en el primer tramo, desde el ingreso hasta la primera curva del barrio. Es sabido que cuando ejecutan trabajos, lo hacen hasta la bifurcación que divide un acceso de subida y el restante que es el que permite llegar hasta el Cerro Chapelco. Allí, han comenzado una obra y taparon el desagüe con un zócalo de hormigón y ante la gran cantidad de agua que se juntó debido a las precipitaciones, imposibilita a los peatones a pasar caminando por ese sector sin mojarse.

Respecto a los vecinos que viven por el acceso que sube, no tienen servicios de mantenimiento del sector, recolección de residuos ni iluminación. Es por esto que irán al Concejo Deliberante para acordar el uso de la banca del vecino y elevar un reclamo, ya que pagan los impuestos correspondientes y no reciben nada a cambio. «Nos sentimos abandonados, no recolectan residuos, a la noche no se ve nada y el camino es un desastre durante todo el año», remarcaron.