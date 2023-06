Preocupación por la posible contaminación del agua de red de Junín de los Andes

En la sesión legislativa del miércoles, la diputada del frente CC-ARI, Karina Montecinos, junto con miembros de distintos bloques, presentó un pedido de informe sobre un análisis realizado al agua de red de Junín de los Andes. Esto surge por una publicación de vecinos y vecinas de la localidad en las redes sociales y el estudio fue efectuado en el mes de mayo.

RSM dialogó con la diputada que constató este pedido, detallando que han hecho el pedido al Ministerio de Salud, información acerca del análisis, solicitando datos sobre quién hizo el estudio, si el EPAS está en conocimiento. «El muestreo se hizo en mayo, ya pasó mucho tiempo sin conocer si la gente está consumiendo agua que no sería potable, es preocupante», comenzó. Además, comentó que vecinos señalan que hubo varios casos de complicaciones en niños y en mayores, por lo que el hospital pidió que se ejecute la evaluación. «La jefatura sanitaria pidió el análisis y el hospital está enterado de la situación, queremos verificar que se haya tomado con la seriedad que corresponde y que se hayan tomado medidas para revertir la situación», continuó.

Respecto al estudio, se llevó a cabo en el barrio Nehuen Che, que se encuentra saliendo hacia nuestra localidad y que presenta muchos problemas en la construcción del mismo. «La empresa realizó los pozos ciegos en forma deficiente, con poca profundidad o están haciendo los efluentes hacia las veredas», remarcó. Esto implica que estaría afectando a la toma del agua y contaminándola, por lo que hay que revertirlo para que no siga pasando.

En cuanto al pedido al EPAS por el informe, no han obtenido respuestas los vecinos por esta situación que están viviendo. En ese caso, les habían prometido abastecerlos de agua potable, teniendo en cuenta que es un servicio esencial para la vivienda de una persona. «Esperamos que en esta gestión se resuelva el problema que surgió en este período», indicó.

Por último, están a la espera de los resultados, con el fin de descartar una posible contaminación en toda la red de agua y no solo en el sector mencionado. En caso de que haya afectado a todo Junín de los Andes, hay que verificar la zona desde donde se está realizando la captación de agua. «La toma de captación en ese sector, tiene que ser una perforación, esperemos que sea un sector y no toda la ciudad, porque si no, el EPAS tendrá que desembolsar una mayor inversión», culminó.