La escritora local Nadia Quantran trabaja en un proyecto que acerca libros a las aulas

“Libros locales para escuelas locales” es el nombre de este proyecto, ideado por la escritora sanmartinense Nadia Quantran, que busca financiación para poder imprimir y distribuir libros de autores locales en las escuelas. RSM conversó con ella para conocer detalles de la propuesta.

“Me llamo Nadia Quantran, soy escritora, nací en San Martín de los Andes. Desde que aprendí a leer y escribir siendo socia de la Biblioteca barrial 4 de Febrero, decidí que ese sería el camino a seguir. Me formé en sus talleres de cuentos, títeres literarios, teatro leído, entre otros, y desde mis 12 años de edad el motor siempre fue el de transmitir el arte con palabras e historias. Fui a la escuela Nº 142 y terminé el secundario en el CPEM Nº 28”, dice la autora, presentándose.

Con mucha participación en talleres, ferias del libro, eventos y charlas, Nadia describe su recorrido en el ámbito literario contando que “he publicado 5 libros propios y he participado en más de 10 trabajos antológicos a nivel provincial y nacional. Asimismo, he tenido el apoyo del Fondo Nacional de las Artes en algunos de estos proyectos, y he obtenido diversos galardones de parte del Ministerio de Cultura de la Nación y el Fondo Editorial Neuquino. Actualmente, soy invitada por las diferentes escuelas de nuestra ciudad para realizar conversatorios de mis libros, con los cuales docentes de la materia Lengua y Literatura realizan trabajos con los alumnos que resultan muy nutritivos, sobre todo por los disparadores que generan en las devoluciones”.

Sin embargo, el acceso que los jóvenes tienen a sus obras es limitado: “Por cuestiones vinculadas a las editoriales con las que tenía contrato, me era imposible compartir las publicaciones en PDF, que es la modalidad en la que se trabaja normalmente en las escuelas. Así es que decidí iniciar el camino de la auto publicación, y poder tomar la primera decisión vinculada a aquello que motorizó la escritura en mí: que todos los chicos de las escuelas de San Martín de los Andes puedan trabajar con libros de cuentos de una autora local, que se ha formado recorriendo los espacios que ellos mismos conocen”.

Dado que el costo de los libros es cada vez más alto, razón por la cual deviene la imposibilidad de trabajar con ellos, se debe apelar al uso de las fotocopias; sin embargo, el formato libro tiene un aura diferente y personalizada que implica otra conexión con las letras.

“Por todas estas razones, tengo la petición de que alguna persona o institución tenga la disposición de asistir a esta propuesta, financiando solamente el proceso de impresión. El porcentaje de mi ganancia como autora quedaría exento. Las únicas ganancias que este proyecto implicarían en mi fuero personal, sería poder llevar a cabo la entrega de los libros de forma gratuita para los y las estudiantes de las escuelas secundarias de mi ciudad”, expresó la autora.

“Poder presentar mis libros en las escuelas y llevarles a los alumnos un ejemplar para que cada cual pueda leer a su tiempo y disponibilidad, que pueda escribirlo, marcarlo o resignificarlo a su manera, es hacer un aporte significativo en sus procesos educativos”, concluyó Quantran.