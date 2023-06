El vóley de San Martín de los Andes tiene nuevos clasificados a la instacia zonal en los Neuquén Juega

La instancia local, que comenzó el sábado en las disciplinas básquet y voléy, se completó este martes con la categoría Sub 15 y Sub 17 masculino y Sub 17 femenino.

El SUM del Arenal tuvo un día pleno de vóley juvenil de los Neuquén Juega, que tuvo como resultados finales que tres equipos pasaran a la instancia zonal. Ellos fueron, en Sub 15 masculino el equipo Escuela Municipal SMA que venció al CEF n° 9; y lo propio sucedió en la categoría Sub 17.

Por el lado de las chicas Sub 17 y con la participación de 5 equipos, el club Cumbres logró imponerse en su grupo a CEF n°9, en semifinales a la Escuela Municipal y en la Final al Club Lácar, quedándose con el certamen local, y pasando a la instancia zonal, a jugarse éste sábado, también en San Martín de los Andes (a confirmar).