Massa frena el traspaso de las represas para evitar un reclamo ante la Corte Suprema

El gobierno decidió prorrogar por 60 días corridos las concesiones de las represas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón y Cerros Colorados (Planicie Banderita) que vencían el próximo 11 de agosto. La resolución 574/23, publicada este martes en el Boletín Oficial, contempla además la posibilidad de extender ese plazo por otros 60 días corridos. En este caso, el tiempo es clave porque si la prórroga se extiende por 120 días vencería el 9 de diciembre, casi en simultáneo a la asunción del nuevo gobierno. Por lo tanto, todo hace suponer que la decisión de qué hacer con las concesiones quedaría en manos de la próxima administración. También se extendió por el mismo plazo la concesión de Piedra del Águila, que vencía el próximo 29 de diciembre.

La decisión se tomó la semana pasada luego de una reunión que el ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo el miércoles con el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, y el gobernador electo de la misma provincia, Rolando Figueroa.

En ese encuentro, Gutiérrez y Figueroa, le plantearon a Massa que si decidía avanzar con la reversión unilateral de las represas al Estado Nacional iban a elevar un recurso en queja a la Corte Suprema con el argumento de que se está vulnerando el derecho de la provincia. Según fuentes privadas, al tanto de la negociación, el mismo planteo le habrían formulado a Massa la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y el senador nacional por esa misma jurisdicción, Alberto Weretilnek.

A raíz de este planteo, Massa decidió ponerle un freno al proceso de reversión de las represas con el argumento de que no tiene sentido abrir un nuevo foco de conflicto en el medio de la campaña electoral. La preocupación no pasa tanto por el impacto que pudiera tener el tema a nivel de votos en esas provincias, sino porque contrasta con el discurso de defensa del federalismo que reivindica el gobierno. Además, una medida de esas características podría servir para fidelizar a la base electoral, pero no le sumaría demasiados votos.

De este modo, quedan pausadas las reuniones de coordinación que venían llevando adelante técnicos de Enarsa con representantes de las empresas Enel, AES y Orazul para avanzar con el traspaso, tal como había informado EconoJournal la semana pasada.

No está claro cuál será la posición del Instituto Patria frente a esta prórroga, ya que el cristinismo duro, con Oscar Parrilli a la cabeza, era el que más había presionado para que las represas vuelvan a ser controladas por el Estado Nacional.

Qué dice la norma

La resolución 574/23 destaca en su artículo 1 que la prórroga se decidió “a fin de preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en la Cuenca”. Además, en el artículo 3 se invita a las provincias de Neuquén y Río Negro a designar un representante cada una para que, conjuntamente con el representante que designe el Ministerio de Economía, “colaboren con Enarsa durante el período de transición establecido”.

Llama la atención que la prórroga se decida con el objetivo de “preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en la Cuenca”, pues, como se aclara en los considerandos de la propia resolución, “el artículo 67.1 de los contratos vigentes dispone que a fin de preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en la cuenca, declarada la resolución del contrato por cualquier causa, con la salvedad del supuesto de existencia de culpa de los concesionarios, estos deberán continuar a cargo del Complejo Hidroeléctrico y cumplir con todas sus obligaciones derivadas del contrato, por el plazo que establezca esta Secretaría, hasta un máximo de doce (12) meses contados a partir de la fecha de resolución”.

