Segundo Andrade: «Del tema Jofré ya no se habla, no importan nuestras familias»

El 29 de julio se va a cumplir un año de aquella jornada, en la que Pedro Jofré irrumpió a tiros durante protesta de ATE Verde y Blanca que se desarrollaba en el edificio municipal de San Martín de los Andes. Allí se generó un enfrentamiento entre dos sectores, por un lado el grupo liderado por Carlos Quintriqueo y por el otro los empleados municipales nucleados en ATE San Martín de los Andes. Los primeros, con Pedro Jofré a la cabeza, fueron los que realizaron varios destrozos en el edificio comunal, dejando como saldo una empleada herida por el disparo de un arma de fuego y el ataque hacia el fotógrafo de RSM, Federico Soto y su colega, Patricio Rodríguez, periodistas gráficos. Foto: Federico Soto – RSM

Segundo Andrade, secretario general de ATE San Martín de los Andes, en el marco de un nuevo paro convocado para el 28 del corriente mes, recordó aquel día. En una entrevista con RSM Radio, el lunes por la mañana declaró que «no quiere vivir otro 29 de julio».

Asimismo, comentó que varios trabajadores sufrieron consecuencias tras este violento hecho. «La compañera que fue baleada todavía presenta secuelas de aquel día», remarcó. En cuanto a lo que se habló posteriormente, descartó la presencia de bandos mencionando que fue un acto preparado y que viajaron 500 kilómetros para realizar actos delictivos.

Además, apuntó contra las fuerzas de seguridad, denunciando que hubo zona liberada, dejando actuar con total libertad a Jofré. Acto seguido, remarcó que no tiene tanta difusión ni tampoco se sigue hablando del tema y que se le está restando importancia. «De esto ya no se habla, no importan los contribuyentes ni las familias», aclaró. Andrade fue muy crítico de algunos referentes políticos, afirmando que «están haciendo como si no pasó nada».

En cuanto a la justicia, confirmó que conociendo el hecho, «lo acarrean con $1.200.000 y con el intendente teníamos arreglado ir hasta las últimas consecuencias». A su vez, apuntó contra una empleada municipal que está de licencia y sigue cobrando su sueldo sin trabajar, de manera ilegal, con una licencia que sigue extendiéndose. «Siguen paseando por San Martín riéndose de la gente en la cara», confirmó.

Respecto al monto que indicaron a cuatro personas que deberán pagar para remediar los daños ocasionados, comentó una charla con el intendente en la que vieron como positivo que ya han abonado algo del dinero. De todos modos, criticó el accionar de Saloniti, destacando la necesidad de ir hasta la última instancia. «No es un simple paro, es para poder visualizar que no fue únicamente un ataque a los municipales, fue un ataque al pueblo», culminó.

