“Los trenes no duermen”: la primera ficción de Adrián Fernández

Este miércoles 2 de agosto, se presenta en Buenos Aires el primer libro de relatos del periodista, locutor, docente y vecino de nuestra ciudad, Adrián Fernández. Será en el Museo Nacional Ferroviario, lugar más que representativo para las 20 historias que se entraman y desarrollan en este volumen, editado por Sudestada. Luego, en algunas semanas, será el turno de disfrutar de una presentación en San Martín de los Andes.

“Los trenes fueron parte de mi vida. Soy tercera generación de laburantes ferroviarios. Mis abuelos y mi viejo trabajaron en el ferrocarril y yo también lo hice 5 años, mientras estudiaba locución. La sangre es muy fuerte”, expresa Fernández en una entrevista en RSM Radio. Los cuentos, dice, surgieron al dejar ese trabajo, a medida que tomó perspectiva y fue atando cabos de todo lo que había vivido.

El germen histórico del cierre y desmantelamiento de estaciones y ramales durante la época menemista se fusionó con vivencias y recuerdos para alumbrar 20 relatos, de los cuales uno, titulado “Señales del silencio“, ganó el primer premio en el Certamen Nacional de literatura “Osvaldo Bayer” 2022.

“Los trenes no duermen: relatos de devastación y esperanza”, inicia con una breve nota de autor, en donde Adrián intenta dar respuesta a la pregunta de “¿Cómo llegamos hasta acá?”: “La historia argentina reconoce tres períodos de destrucción masiva de sus ferrocarriles. No fueron únicos pero sí los más devastadores”, dice la primera frase. 1961; 1974/1978; y la década de 1990. “Al escribir Los trenes no duermen, se me fueron apareciendo, uno a uno, los rostros de quienes alimentaron las historias que aquí muestro y de quienes me alentaron primero a escribirlo y, luego, a compartir”, cierra el apartado.

“Tener este libro en las manos es poseer un boleto de tren para disfrutar de un viaje por toda la Argentina (…) Amistad, melancolía, sensibilidad y amor serán los compañeros de esta marcha maravillosa por diferentes pueblos, donde la vida trascurre y muchas veces duele mas allá de las ventanillas, invitando así a reflexionar acerca del trasfondo social que reflejan sus personajes”, dice Juan Bautista Saladino en la contratapa.

Personajes de ficción y lugares reales conviven en este universo en donde la memoria colectiva y el rol socio-político-económico de las estaciones de tren vuelven a poner en agenda la importancia de la conectividad en un país tan vasto y diverso como el nuestro. Con prólogo de Marcelo Gobbo, “Los trenes no duermen” pronto estará disponible en las librerías locales a disposición de las lectoras y los lectores sanmartinenses.

