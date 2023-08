Aseguran haber visto otro ovni en Bariloche

Días atrás, también en la ciudad de Bariloche, se difundió un vídeo de un vecino en la zona del barrio Lera que, al atardecer, filmó durante largo rato una luz, semejante a un ovni, que estaba “estacionada”-mirando desde 9 de Julio- en el lago Nahuel Huapi. Luego, las impactantes imágenes y el diálogo desde la torre control del Aeropuerto con un piloto de avión.

Este miércoles, una situación similar se dio en el oeste de la ciudad rionegrina, más precisamente entre el cerro Bella Vista y una de las laderas del Catedral. Según un vecino, desde su domicilio se alcanzaron a ver incluso las luces del refugio Frey. En este caso fueron dos los ovnis.

Ocurrió siendo las 0 horas de este miércoles 16 de agosto y quien lo filmó detalló lo siguiente; “había ido a sacar la basura y cuando estaba entrando a mi casa me llamó la atención una luz, que al ojo humano estaba quieta, muy brillante entre los dos cerros. La noche estaba nublada y no había ni una estrella. Me quedé mirando y de repente esa luz blanca “abría” luces de colores formando una especie de estrella de cuatro puntas. Ahí fue cuando comencé a filmar”.

Prosiguiendo con su relato, indicó que justo salió un vecino y le dijo que mirara. Bastante más descreído le dijo “puede ser una máquina de Catedral realizando alguna tarea”. Sin embargo, quien hizo el vídeo se quedó filmando y vio aparecer otra luz.

En principio opaca, como si estuviese tapada por las nubes, pero a medida que se acercaba a la primera iba tomando brillo. “De repente cuando ya estaba cerca de la otra desapareció. Mirando de frente iba de derecha a izquierda. Sin volver a verla por un rato, la que se movía, apareció con mucho brillo a una considerable distancia entre el primer ovni y el refugio Frey. Mientras todo esto pasaba, en el lugar donde estaban estos objetos se encontraba muy iluminado, en contraposición con el resto del cielo”, indicó el vecino al portal de noticias El Cordillerano.

Para finalizar, indicó que “estuvieron más de 45 minutos, me negaba irme a dormir atrapado por la curiosidad, pero al final decidí hacerlo, aunque bastante impactado”.

Este relato, como decíamos al principio, se suma al del otro vecino del Lera y al impactante vídeo que se conoció sobre lo sucedido en el Aeropuerto de Bariloche, cuando desde la torre de control vieron luces en el cielo, al igual que un piloto de una empresa low cost que estaba por despegar, quien no dudó en decirles “estoy un 99,9 por ciento seguro de que no se trata de una aeronave”.

