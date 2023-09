Vecinos Autoconvocados volvieron a reclamar seguridad en el Concejo Deliberante

En la sesión del día de ayer se llevó a cabo una nueva sesión en el Concejo Deliberante, donde hizo uso de la banca del vecino, María Traverso, quien representa a Vecinos Autoconvocados Activos por la Seguridad para referirse a las situaciones que se viven en este aspecto. Con una fuerte crítica a los funcionarios municipales y provinciales, destacó que desde el año pasado, cuando se expresaron en el mismo lugar, no se ha avanzado en nada.

Foto: Archivo RSM

Al iniciar su exposición explicó que tenían el acompañamiento de la Cámara Inmobiliaria, la Cámara de Guía de Pesca, la Cámara de Comercio de San Martín de los Andes, la Cámara de Guías de Turismo y la Asociación de Guías de Turismo. Además, destacó que los únicos que no los habían apoyado fueron los integrantes de la Asociación Hotelera Gastronómica.

María Traverso comenzó su exposición explicando: “Hace un año nos preguntábamos qué pasa que no pasa nada y hoy nos preguntamos por qué no pasó nada”, destacando que después de 14 meses, las situaciones de violencia escalaron. En este sentido hizo referencia a los últimos registros de hechos de inseguridad indicando que no se tratan de casos fortuitos.

“Por qué no ponen un cuarto de empeño de cuidar el derecho de los delincuentes en cuidar los nuestros”, argumentó Traverso. También se preguntó por las cámaras de seguridad anunciadas para el 2020, que están demoradas en la aduana. Asimismo reclamó la gestión para los lugares de detención.

Aunque apuntó con su crítica a los funcionarios como parte de una clase política, destacó el hecho de la llegada de nuevos policías, incluyendo la presencia del Comisario Inspector, Cortínez que “está presente y muy activo. Al fín una buena!”. En relación a la falta de móviles para patrullar se preguntó si es un tema de presupuesto o es intencionalidad.

Asimismo, hizo referencia a las reuniones del año pasado en el Ministerio Público Fiscal y el análisis de las modificaciones necesarias en el Código Procesal de la provincia, afirmando que el compromiso de nuevos encuentros para trabajar sobre el tema quedaron truncos. “Parece que los funcionarios dejan de ser funcionarios para olvidar al ciudadano”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...