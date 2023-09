Juegos Neuquinos Culturales, a nivel provincial

21 jóvenes fueron seleccionados en esta instancia y viajarán a los Juegos Evita en Mar del Plata para representar a la provincia desde el 24 al 30 de septiembre.

Los Juegos Neuquinos Culturales 2023 llegaron a su clausura después de dos días llenos de arte, talento y creatividad, en un evento que reunió a jóvenes de 26 localidades de la provincia. La décimo octava edición de este destacado certamen cultural se llevó a cabo en el Gimnasio «Gigante del Este» de la ciudad de Neuquén Capital.

La jornada inaugural, el día 8 de septiembre, comenzó con la recepción de las delegaciones de las 26 localidades participantes, seguida de la apertura oficial de los juegos con las palabras del gobernador Omar Gutiérrez y el ministro de las Culturas, Marcelo Colonna. La tarde estuvo llena de emociones y contó con intervención teatral unipersonal a cargo de Yami Gonza Calvete, finalista de la edición 2019 de los Juegos Neuquinos Culturales.

El gobernador asistió a los Juegos Neuquinos Culturales para incentivar a las juventudes a seguir interesándose en las distintas disciplinas del arte.

La competencia se puso en marcha con el Canto Solista Sub 15, Canto Solista Sub 18, Conjunto Musical (Categoría Única), y Videominuto Sub 15 y Sub 18. Además, se realizaron presentaciones simultáneas de Poesía, Cuento, Fotografía, Pintura-Dibujo e Historieta durante los dos días del evento.

La primera jornada culminó con una cena donde las delegaciones compartieron momentos de camaradería antes de retirarse a sus respectivos hoteles. El segundo día, comenzó con la recepción de las delegaciones por la mañana y la competencia continuó con las categorías de Danza Sub 15 y Sub 18. Tras una intensa mañana, se realizó un almuerzo en la Escuela 235.

La tarde estuvo llena de emocionantes actuaciones en las categorías de Teatro (Categoría Única), Danza Individual, Teatro Unipersonal y Freestyle. Nuevamente, se exhibieron las muestras de Poesía, Cuento, Fotografía, Pintura-Dibujo e Historieta en simultáneo.

Desde diversas localidades de la provincia llegaron jóvenes para participar de este evento cultural.

Las localidades que participaron del encuentro son: Chos Malal, Las Ovejas, Buta Ranquil, Varvarco, Taquimilan, Tricao Malal, El Cholar, Barrancas, San Martin de los Andes, Paso Aguerre, Junín de los Andes, Villa Pehuenia-Moquehue, Piedra del Águila, El Sauce, Picún Leufú, Santo Tomas, Rincón de los Sauces, Añelo, Aluminé, Caviahue-Copahue, Las Coloradas, Loncopué, Mariano Moreno, Plaza Huincul, Zapala y Las Lajas.

Los Juegos Neuquinos Culturales 2023 han sido una oportunidad única para celebrar el talento y la creatividad de la juventud neuquina, promoviendo la cultura y el arte como formas de expresión y desarrollo personal. La organización agradece a todos los participantes, delegaciones y colaboradores por hacer de esta edición un verdadero éxito.

