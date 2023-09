“Basta de hacer confundir a la gente”

Tras conocer las medidas de fuerza convocadas por el gremio de los Guardaparques, que van desde restricciones al ingreso a los Parques hasta un paro general, como en el Parque Nacional Nahuel Huapi, las declaraciones del abogado de los cuatro funcionarios procesados, las familias de Martina y Matías, se expidieron en las últimas horas en virtud de las acciones que se vienen tomando para intentar defender mediáticamente a los imputados por la muerte de los dos niños, en enero de 2016 en el camping Lolén.

El comunicado emitido reza de la siguiente manera:

“Decimos basta de hacer confundir, basta de desviar el foco por el cual hoy están imputados. Hoy vemos y estamos seguros que todos aquellos Guardaparques que adhieran a la medida citada por el gremio son cómplices de la muerte de nuestros hijos. Están imputados por no realizar su función en un lugar determinado sobre un área determinada y la cual debía estar inspeccionada. Por demás está decir que son funciones remuneradas por nuestros aportes contribuidos.

Una vez más tenemos que salir a defender la memoria de nuestros hijos por los cuales a casi 8 años tratamos de darles un poco de paz, solo un poco.

Nunca imaginamos en nuestras vidas salir a tratar de explicar lo inexplicable, pero mucho menos salir a defender la memoria de nuestros hijos por estas personas que hoy deberían estar haciendo su función, para que no vuelva a pasar y no adoptando medidas para seguir perjudicando a quienes visitan los Parques y pagan un ingreso para que por lo menos se los pueda dar la tranquilidad que están accediendo a un lugar con control previo.

No pedimos Justicia por la muerte de nuestros hijos en un lugar fuera de una senda, dentro de algún lugar agreste, como así tampoco pedimos que cada Guardaparque sea responsable de toda su área, pero sí de por lo menos las que tienen la obligación de fiscalizar.

¿Qué enseñanza nos dejan llevando a cabo esta medida? Un fiel reflejo de la decadencia de una administración pública que sólo piensa en beneficiarse económicamente sin realizar sus funciones adecuadas para que esto no suceda NUNCA MÁS!!! Porque este juicio que se llevará a cabo es para que esto no se repita y quienes deben realizar sus funciones remuneradas, HAGAN SU TRABAJO. SÍ, SU TRABAJO!!!

No decimos que todos los Guardaparques son iguales, pero si adoptan la medida de perjudicar una vez más a la sociedad, SON CÓMPLICES!!!”

FAMILIA MARTINA SEPULVEDA Y MATIAS MERCANTI AGUILERA

