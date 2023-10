Aunque se mantiene el reclamo de los vecinos, el acueducto Quilquihue-Los Robles nuevamente se demora

Pasados más de dos años de gestiones municipales por una de las obras más importantes para la ciudad, aún no se concreta el avance del acueducto que busca brindar un servicio a más de 3.000 familias sanmartinenses. Después de haber logrado las servidumbres de paso, las áreas municipales que estuvieron trabajando en los requerimientos técnicos no logran responder las necesidades del organismo nacional que aportaría el financiamiento.

Se trata del Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento (ENOHSA), que el 6 de enero del 2021 había acordado con funcionarios de nuestra localidad la confirmación de dos planes para el financiamiento de las obras del acueducto Quilquihue-Los Robles y del Sistema de Tratamiento de Efluentes y la red cloacal para el barrio Kaleuche. Los retrasos de la presentación del material técnico, llevaron a que el último de los proyectos no se continuara, aunque el acueducto todavía sigue en pie.

La obra de agua incluye la planta de toma y potabilización, además de la red de distribución de agua potable al barrio Kaleuche. Aunque el gobierno municipal, durante la gestión de Brunilda Rebolledo invirtió en un proyecto ejecutivo, al parecer este presenta algunas deficiencias que por el momento, el personal técnico del municipio no logra resolver.

Con el acueducto, además de extender el servicio de agua potable en barrios que hoy requieren la distribución con camiones para abastecerse, se lograría avanzar en ampliar la oferta de viviendas. Esto sucede porque existe en la zona un proyecto de la cooperativa COVISAL que requiere el servicio de agua para continuar con la urbanización que dará una solución habitacional a más de 60 familias.

Es por eso que el reclamo de los vecinos es permanente, aunque el compromiso municipal no parece tener la misma intensidad. Al día de hoy, los requerimientos del ENOHSA no se responden porque los funcionarios involucrados “tienen otras ocupaciones” que no les permiten avanzar en esto.

