Sigue la espera para conocer la resolución sobre el Fondo de Deportes Municipal

El 16 de agosto del corriente año, el director de Deportes de San Martín de los Andes, Fernando Méndez, presentó un proyecto de ordenanza para la creación de un fondo de deportes que regule el uso de los espacios municipales en tiempos ociosos. Por el momento, luego de varias reuniones de comisión, no hay resolución respecto a este tema.

Es cierto que varios vecinos del barrio Nahuilén que está ubicado en cercanías del Gimnasio Chango Soria, se manifestaron en contra de este documento elevado al Concejo Deliberante. Esto se debe a que en el mencionado lugar se celebraban peñas que se extendían hasta altas horas de la noche y que podían vender alcohol.

Hace un mes se organizaron en la puerta del espacio municipal para ejecutar un abrazo simbólico en protesta a las fiestas que complican las noches de los vecinos, que según manifestaron, se producen peleas y accidentes de autos por el consumo de bebidas alcohólicas. Asimismo, se presentaron por empleo de la banca del vecino para exponer lo que viven durante todas las noches.

Sin embargo, la comisión no ha decidido como continuará este tema, teniendo en cuenta que de avanzar con el proyecto de ordenanza, seguramente deban modificar algunas cuestiones para no alarmar más a los residentes del barrio mencionado. Cabe destacar que también informaron que no han funcionado controles en las inmediaciones del sitio.

