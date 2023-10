ExportArte: promoción de las industrias culturales argentinas en el exterior

El ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, y la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco, presidieron una reunión de trabajo en el Palacio San Martín sobre el Plan de Promoción ExportArte con el objetivo de profundizar los aspectos innovadores de esta iniciativa y dar a conocer el Catálogo Digital de Galerías de Arte.

ExportArte Argentina es un plan integral de promoción de las exportaciones para las artes visuales argentinas que refleja la articulación con el sector privado en el marco del trabajo realizado en el Consejo Promoción Público Privado de Promoción de Exportaciones (CPPPE), ámbito de consulta y asistencia técnica para las acciones y/o proyectos que se llevan adelante.

Tristán Bauer, ministro de Cultura de la Nación. Foto:Cancillería Argentina

Ante la presencia de representantes del ámbito público y del sector privado, Tristán Bauer sostuvo: “Es muy importante esta alianza entre lo público y lo privado porque es la manera de avanzar y de construir. No es anulando lo público ni haciendo el panegírico del mercado y de lo privado, sino justamente haciendo lo que estamos haciendo hoy aquí: el sector público y el privado tomándose de la mano para generar acciones que le sirvan a las y los artistas para desarrollarse. Además es importante trabajar para quebrar ese modelo de hiper concentración en la ciudad de Buenos Aires y abrirnos hacia la riqueza y a las expresiones culturales que surgen en todo nuestro país. Me parece fundamental que todo este plan de promoción tenga como eje cada una de nuestras provincias y el federalismo como idea concreta. En estos tiempos duros, me parece importante trabajar con la idea de diálogo y de paz”.

Cecilia Todesca Bocco,secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería.Foto:Cancillería Argentina

Por su parte, Cecilia Todesca Bocco destacó: “en estos momentos tan difíciles, que nos tienen conmovidos luego del ataque en Israel, estamos concentrando nuestras energías en traer de regreso a los argentinos y argentinas que están en la zona de conflicto. Destacamos, en este encuentro, el rol del diálogo y de la cultura en un sentido más amplio, como aquella expresión humana que nos sensibiliza y nos permite ver al otro de manera comprensiva, con nuestras diferencias, como parte, también, de este largo trayecto de 40 años de democracia”.

La funcionaria agregó que “para la Cancillería es importantísimo el vector de la cultura, que hemos trabajado muy estrechamente junto al ministerio de Cultura, conducido por Tristán Bauer, que siempre nos acompaña”.

Del sector privado participaron, entre otros, la directora de la Fundación Arteba, Lucrecia Palacios; por Meridiano (Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo) Orly Benzacar y Diego Obligado (también por Giro, de Santa Fe); de Faro (galería de arte de Córdoba), Belén Wonda; por Red Cuero Patagonia (gestores culturales, artistas, curadores, investigadores, educadores y galeristas), Marina Cisneros, y de Circular Norte (red de galerista de esa región), Luis María Rojas.

Estuvieron presentes el subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones, Guillermo Merediz; la directora de Integración Federal y Cooperación Internacional (ministerio de cultura), Ariela Peretti; el coordinador del Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA), Leandro Vovchuk; la presidenta del Fondo Nacional de las Artes, Diana Saiegh, y la coordinadora de Exporta Simple (Ministerio de Economía), Norma Asueta.

El encuentro contó con la participación, además, del director Nacional de Promoción del Turismo, Deporte, Industrias Culturales y Servicios Basados en el Conocimiento, Sebastián Laino, quien presentó el intenso trabajo realizado, en los últimos meses, desde la Cancillería.

La coordinadora de Sectores de las Industrias Culturales (Cancillería), Valeria Escolar, detalló las próximas acciones en el marco de ExportArte Argentina e hizo la presentación del Catálogo Digital de Galerías de Arte.

Diego Obligado, presidente de Meridiano (Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo) y en representación de Giro, recordó que esta entidad “nació hace siete años por iniciativa de ocho galerías, y hoy somos 66, de las cuales 16 están por fuera de la Ciudad de Buenos Aires”. Agregó que “necesitamos del sector público pero también hay que decir que tenemos mucho para darle, sabemos mucho y podemos ayudarlos a no equivocarse”.

Orly Benzacar, de la misma entidad, destacó que “la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional (AAICI), y previamente la Fundación Exportar, fueron el motor de la creación de Meridiano (Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo). Éramos un grupo pequeño de galerías que exportábamos, pero nos acercamos a Fundación Arteba para pedir ayuda, entendiendo que la promoción del arte argentino en el exterior era un eje central en nuestra actividad y no podíamos hacerlo solos. Además hoy la mayor visibilización del arte argentino son las ferias internacionales, y por ello el trabajo con la Agencia y su apoyo es esencial y debemos continuarlo”.

Lucrecia Palacios, de Arteba, remarcó la importancia del apoyo de Cancillería , la AAICI y el Ministerio de Cultura en la difusión de los artistas argentinos, con la presencia, por ejemplo, de representantes de museos internacionales en la feria Arteba, lo que permite establecer relaciones con instituciones mundiales de primera línea.

María Belén Wonda, de Faro,Córdoba, puntualizó “la mirada federal de esta iniciativa, como un incentivo para seguir adelante y articular el sector público y privado”.

Sobre el final, tanto Luis María Rojas, representante de los galeristas del Norte, como María Cisneros (Patagonia), pusieron de relieve el trabajo de Cancillería para sumar el talento, la riqueza cultural y la producción artística de todas las provincias argentinas.

Fuente: Cancillería Aregentina

Me gusta esto: Me gusta Cargando...