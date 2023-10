Petroleros tendrán un aumento adicional del 15% en sus sueldos de octubre

Sindicatos petroleros de todo el país, negociaron un nuevo aumento salarial, que será abonado con los haberes del mes de octubre y alcanza al 15%, el cual solicitaron tras la devaluación del peso argentino, ocurrida el día después de las elecciones PASO nacionales, el lunes 14 de agosto.

El acuerdo se firmó en el Ministerio de Trabajo de la Nación y los representantes de los gremios petroleros, solicitaron que sea homologado de inmediato, antes del cierre de las planillas de las empresas, para que el incremento impacte lo más rápido posible en el bono de los trabajadores.

Según informaron desde las organizaciones sindicales, el acuerdo fue impulsado por los dirigentes petroleros Marcelo Rucci, Jorge Ávila y Claudio Vidal y detallaron que el pedido surgió tras la devaluación del 14 de agosto y fue discutido con las cámaras empresarias, en la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación. Señalaron además, que en 30 días realizarán una revisión del monto acordado.

En el acta que surgió tras la reunión realizada el 30 de junio, se estableció que los aumentos del 27% de julio, agosto y septiembre, pasarían a ser remunerativos con los haberes de octubre, pero no se fijó un porcentaje de aumento para ese mes, ya que lo acordado fue, un 10% para noviembre y un 17,5% para diciembre.

Luego de eso, gremios solicitaron un aumento adicional y fueron las cámaras las que establecieron el 15% no remunerativo para esa suba. Sin embargo, aclararon que ese porcentaje, tendrá incidencia en el aguinaldo, vacaciones, adicionales no convencionales, remunerativo y no remunerativo, explicaron.

