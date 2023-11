Atletas sanmartinenses hicieron podio en la XK Race Traverse de La Cumbrecita 

Del 26 al 28 de octubre se desarrolló en La Cumbrecita, Córdoba, la XK Race Traverse. Se trata de una carrera non stop de 300 km que combina trekking and run, bici, kayak sit on top y sección de cuerdas en el Peñón del Águila. El Team Outdoor de San Martín de los Andes, integrado por Facundo Romera y Yanina Ferroni, obtuvo el primer lugar en la categoría Elite Mixtos 240k.

En la misma categoría, también de nuestra ciudad, el octavo puesto fue para el equipo Dientes de Leche que estuvo conformado por Danilo Deprati, Gabriel Tavernise, Ezequiel Solis y Martina Demateo.

Por su parte, el equipo Team Bandurrias, integrado por Camila Belén Ferreyra, Cristian Barreiro, Pablo Sequeiros, y Oscar Alfredo Urán, se quedó con el séptimo lugar de la categoría Desafío-Pro Mixtos 220k. Asimismo, en la categoría AVENTURA Mixtos (2 etapas) 150k, Fito Colcerniani logró el puesto 22.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...