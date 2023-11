Balotaje 2023: Figueroa manifestó su apoyo a Sergio Massa

Restan solo cinco días para el balotaje que definirá el próximo presidente y el gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, expresó su apoyo al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa que arribó este martes al Alto Valle. Foto: Matías Subat

Antes del acto que celebrará el candidato a la presidencia en Neuquén, el gobernador electo de la provincia, Rolando Figueroa, desde el móvil de nacional, confirmó su apoyo a la fórmula de Unión por la Patria.

“Yo lo tengo definido hace mucho tiempo pero tengo que respetar apoyos electorales, que en Neuquén los llevamos de determinadas manera porque somos parte de un frente”, explicó Figueroa en Radio Nacional Neuquén, y añadió: “Superada la instancia en la que participaron todos los partidos políticos, creemos que se debe poder trabajar de otra manera esa libertad que habíamos dado”.

En ese marco, añadió que “en función de todo lo que hemos escuchado de los dos candidatos” apoyará a Sergio Massa, con el que conserva un vínculo de cercanía más allá de su rol político y a quien acompañó en el acto que realizó el candidato de Unión por la Patria en la provincia de Río Negro.

Asimismo, apuntó que “en esta última etapa le decimos no a la venta de órganos, no a la quita de coparticipación, no al avasallamiento del federalismo”. En contraposición, pidió “respetar siempre a los héroe de Malvinas” y subrayó la necesidad de defender “la posibilidad de que Vaca Muerta sea de los neuquinos, los mendocinos, los pampeanos y los rionegrinos”.

