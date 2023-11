3 razones para conocer el buffet del Sport Club Arenal

A cargo de Matías Novoa, el renovado y completísimo buffet del Sport Club Arenal tiene solo soluciones para brindarle a los vecinos del barrio y de toda la ciudad. Con horario de atención de lunes a viernes de 09 a 01hs, de corrido, y los sábados de 9 a 21hs, es un punto de encuentro para amigos, familias y personas apasionadas por el deporte, que además gustan del buen comer. Estas son solo 3 de las razones para acercarte a conocerlo.

1. Propuesta gastronómica variada, casera y de calidad

Dentro del menú, encontrarán milanesas napolitanas, hamburguesas y sándwiches de milanesa completos (lechuga, tomate y huevo a la plancha), todos acompañados con papa fritas de verdad, no las congeladas de paquete. Además, hay súperpanchos, tostados, variedad de empanadas y pizzas: fugazzeta, muzzarela, con jamón, napolitana. Opciones Veggie. Gaseosas; cervezas en botella, lata o de tirada; cafetería y golosinas para levantar el espíritu después de un duro partido de padel.

Vale aclarar que el buffet no solo está abierto para quienes se acercan al Sport Club Arenal a practicar deportes: está abierto a todo el barrio y a quienes pasan de camino a otros barrios. Podés hacer tu pedido anticipado por whatsapp (2972505269) o por mensaje de Instagram (@elbuffetdelsportclub) y pasarlo a buscar, porque también trabajan con servicio de Take Away.

2. Ambiente familiar:

Comer rico, casero y variado, sin tener que cocinar, es una gran ventaja, pero tener un lugar en donde encontrarse con amigos, reunir a la familia y disfrutar de una linda salida, sin tener que bajar al centro, es de otro nivel. El salón del buffet es amplio, luminoso y con vista a las canchas de padel y de fútbol, para quienes gusten de ser espectadores. Además, hay mesas de ping pong y metegol para aprovechar de forma gratuita y coronar la sobremesa. ¿Otra idea? Reunirse a ver jugar a la Selección o a tu equipo favorito, acompañando el momento con una cervecita de tirada y algo rico para comer. View this post on Instagram A post shared by El Nuevo Buffet. Sport club arenal (@elbuffetdelsportclub)

3. Podés festejar tu cumple (no importa la edad que tengas):

Organizar fiestas de cumpleaños no es solo cosa para chicos. En el buffet del Sport Club pueden festejar también los grandes. Tendrán resuelta la comida, la bebida y la diversión, con 3 horas de uso de la cancha de fútbol incluidas. Festejos familiares, festejos con el grupo de amigos y amigas del club, festejos con los vecinos del barrio: cualquier excusa es buena para reunirse a pasar un buen momento. View this post on Instagram A post shared by El Nuevo Buffet. Sport club arenal (@elbuffetdelsportclub)

El Sport Club Arenal se encuentra en Los Pinos y Las Mosquetas, en el barrio Arenal, a pocas cuadras del destacamento de bomberos y la comisaría 43. Hacé click en este enlace para ver en Google Maps.

Fotos: Leo Casanova.

