Alberto Fernández: “No logramos concretar todo lo que nos propusimos”

A través de una cadena nacional y destacando la cuarta década de democracia, Alberto Fernández cerró su gestión con un discurso marcado por la autocrítica pero apuntando contra el gobierno pasado. “Argentina es un país mucho mejor que hace cuatro años”, sintetizó y desarrolló una serie de alcances de las políticas de su administración: “más trabajo, más obras de infraestructura construidas, más viviendas, más industria, más universidades, más derechos para las mujeres y disidencias, más desarrollo de ciencia y tecnología”.

En el inicio de su alocución, el presidente reconoció que “no hemos logrado resolver una matriz económica sólida que permita el acceso a una vida digna para todos y todas. Ampliamos derechos, pero faltan. Pusimos la Justicia Social como horizonte, pero no la alcanzamos”. En contrapartida, planteó que asumió “el gobierno en diciembre del 2019 en una situación calamitosa, dejada por el gobierno que me precedió, con altísimos índices de pobreza e inflación y una deuda que nos comprometía por generaciones”.

Sin embargo, sobre el cierre de su discurso expresó la frase con mayor carga de autocrítica: “Guardo conmigo el dolor profundo de no haber llegado a mejorar la vida de quienes aún están en la pobreza”.

Alberto Fernández sobre la deuda con el FMI

Las responsabilidades adquiridas por la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la gestión de Mauricio Macri fue uno de los temas abordados por el presidente saliente: “En estos cuatro años hemos sufrido los efectos negativos de una deuda que irresponsablemente tomó el gobierno que me precedió. Esa es la principal causa de nuestra crisis social y económica”.

“El acuerdo que firmamos con el FMI hizo posible postergar pagos que jamás hubiéramos podido enfrentar con la economía recesiva que recibimos”, destacó Fernández, haciendo referencia a uno de los motivos de tensión interna dentro del oficialismo, y apuntó que hay que recordar que esa deuda nos obligaba a pagar entre 2021 y 2022 la suma de 37.000 millones de dólares. De esa deuda, tomada irregularmente, denunciada ante los tribunales federales y que ahora el mismo FMI comienza a indagar, no ha quedado en Argentina un solo dólar”.

La advertencia de Alberto Fernández a Javier Milei

Luego de remarcar las proyecciones positivas en términos agropecuarios y energéticos, Alberto Fernández manifestó que “con semejante escenario no es razonable pensar en un ajuste que detenga nuestra producción y restrinja el empleo y el consumo que tanto nos ha costado recuperar. Debemos cuidar que bajo el argumento de querer resolver el problema fiscal, no se vulneren los derechos de los que trabajan ni se frustren las aspiraciones de los que invierten y producen”.

“Hemos mejorado los niveles de calidad institucional que hace años reclamaba la ciudadanía en nuestro país: división de poderes, respeto a las libertades y a la diversidad, eliminación de los mecanismos de inteligencia política interna y de persecución ilegal”, añadió y también subrayó que “la libertad de expresión fue absoluta. La libertad de prensa fue absoluta. He sido injuriado, calumniado, difamado y lo he soportado sin denunciar a ningun periodista ni ningun medio”.

Los últimos días de Alberto Fernández como presidente

Dentro de sus últimos eventos como Jefe de Estado, Fernández realizó este jueves un viaje internacional en el marco de la cumbre del Mercosur que se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil. Su presencia allí significó su última actividad como jefe de Gobierno, antes de que asuma el mandatario electo Javier Milei.

Previamente, el presidente saliente brindó su discurso de despedida para los trabajadores de la Casa Rosada. En sus palabras, les agradeció por el esfuerzo realizado durante la pandemia: “No les voy a contar a ustedes el esfuerzo que debimos hacer, fueron cuatro años muy difíciles. Tan difíciles que no pudimos compartirlos en los pasillos de esta Casa Rosada, porque la pandemia nos obligó a trabajar a distancia y tardamos mucho tiempo en recuperar la habitualidad”.

Se estima que el presidente saliente brinde su última cadena nacional cerca de las 18 horas, en lo que representará su último discurso como mandatario.

Alberto Fernández confirmó que se irá a vivir a España luego del 10 de diciembre

El futuro del presidente electo, tras la asunción de este domingo y la última cadena nacional, parece estar fuera de Argentina: hace algunas semanas anunció que se irá a vivir a España a partir de 2024: “Me parece que está bien que tome distancia”.

En una entrevista con el diario El País de España, el mandatario confirmó su ida: “Tengo algunas propuestas para irme a España a volver a dar clases. Me parece que está bien que tome distancia. Felipe González decía que los expresidentes somos floreros chinos, porque somos valiosos pero no saben adónde meternos. Hay que dejar que el que llega pueda trabajar sin tener eso que uno tuvo desde el primer día, que fue el acoso permanente de no dejarnos hacer”.

El referente del Frente de Todos, devenido en Unión por la Patria (UP) en el marco de las elecciones, expresó sus intenciones de participar en el debate interno y reconfiguración del peronismo a partir del 10 de diciembre: “Claro que voy a participar”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...