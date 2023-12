Gran desempeño de los clubes sanmartinenses en las finales de la Liga de vóley de Bariloche

Otro espectacular cierre y más festejos. La Liga de Voley tuvo este sábado el desarrollo de las finales de la tercera etapa de las categorías damas Sub 14, Sub 16 y Sub 18 em la Liga de Menores. Toda la programación se desarrolló en canchas del Bariloche Vóley Club ante la presencia de una muy buena cantidad de público se jugaron los últimos cruces para conocer a los campeones de este año.

Particularmente en la categoría Sub 18 las jugadoras del club Lácar lograron un muy buen campeonato y finalizaron en la tercera colocación al vencer a la Escuela Municipal de Vóley Bariloche por 2 a 0 (25/17 y 25/21).

A lo largo del torneo, las chicas sanmartinenses lograron en varias ocasiones tener las mejores jugadoras en cada uno de los partidos disputados.

En tanto en la divisional Sub 16 el partido final fue protagonizado por Cumbres de nuestra ciudad ante Gigantes Blanco de Dina Huapi. Las chicas sanmartinenses, que han tenido un desempeño destacado durante todo el semestre, se quedaron con la victoria y el título por 2-0 con parciales 25/20 y 25/17.

El tercer y cuarto puesto fue protagonizado por dos equipos del Bariloche Vóley Club, el Celeste y el Rojo que ganó el Celeste por 2 a 1 (14/25, 25/23 y 15/13).

Las actividades finales del Bariloche Vóley Club se llevarán adelante este miércoles con la tradicional entrega de premios y menciones de la institución para cerrar un año plagado de competencias y viajes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...