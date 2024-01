Por mayoría se aprobó en la Legislatura la Emergencia Sanitaria

La Legislatura neuquina aprobó por mayoría la ley 3422 que declara la emergencia sanitaria en el sistema público de salud. La iniciativa, enviada por el gobernador Rolando Figueroa, fue votada anoche en sesión extraordinaria y permitirá agilizar la compra de insumos y medicamentos para atender la situación crítica del sistema. Durante el debate se incorporaron modificaciones al proyecto original vinculadas a la composición y a las funciones del comité de emergencia previsto en la propuesta. También se realizaron cuestionamientos desde algunos sectores por la forma en que se introdujeron los cambios y por considerar que la herramienta no aborda la falta de profesionales ni contempla órganos de contralor, entre otros aspectos.

La ley obtuvo 32 votos favorables durante el tratamiento en general, aportados por los bloques Comunidad, Avanzar, MPN, Juntos, PRO-NCN, Cumplir, Neuquén Federal, Arriba Neuquén, FdT Neuquino y Juntos por el Cambio NQN-UCR. Los bloques PTS-FIT-U y FIT-U votaron en forma negativa. Al momento de la votación en particular, se propusieron algunas modificaciones que finalmente no prosperaron.

El tratamiento de la ley motivó una reunión que se realizó este mediodía en Labor Parlamentaria entre el ministro de Salud, Martín Regueiro, autoridades y diputados y diputadas. Durante las intervenciones, hubo un reconocimiento a la gestión de la vicegobernadora Gloria Ruiz por articular con el Poder Ejecutivo y concretar el encuentro con el objetivo de informar a los legisladores sobre la situación del sistema de salud.

La ley declara la emergencia sanitaria por un año, con posibilidad de prorrogarla por un plazo similar, y otorga facultades especiales al Poder Ejecutivo para adquirir por contratación directa bienes, servicios e insumos necesarios para garantizar el acceso a la salud, previo informe fundado, con independencia de su monto, en forma excepcional y mientras dure la emergencia. Se trata de un mecanismo contemplado en el artículo 64 de la ley 2141 de administración financiera y control.

Por otro lado, crea un comité de emergencia que deberá elevar un informe a la Legislatura cada 45 días sobre las condiciones sanitarias, provisión de insumos, mantenimiento del equipamiento y necesidades detectadas. Las modificaciones incorporadas establecen que la integración será definida por el Poder Ejecutivo y agrega como parte de las funciones la elaboración de acciones y planes de emergencia para la compra de insumos y medicamentos para pacientes en condiciones de alta vulnerabilidad social, y de equipamientos y vehículos.

El diputado Francisco Lépore (Avanzar) remarcó que la falta de insumos y medicamentos “colisiona con el acceso a la salud de la población” y, en ese sentido, dijo que la ley busca resolver “una coyuntura”, al tiempo que reconoció que a futuro deben abordarse otras problemáticas como la falta de recurso humano. Mencionó que la deuda con proveedores asciende a 11.400 millones de pesos y, conjugada con los índices inflacionarios, dificulta el acceso a tiempo a los medicamentos y señaló que el ministro de Salud aseguró en la reunión de hoy que “lo que urge es la compra inmediata de insumos y medicamentos para hacer frente a la demanda del sistema”.

Desde el MPN, Claudio Domínguez afirmó que las postas sanitarias y los hospitales públicos tienen “cero insumos y cero medicamentos” y se pronunció a favor de “darle herramientas al Poder Ejecutivo”. En ese sentido, propuso facultarlo a instrumentar las medidas para obtener financiamiento y administración de los pagos pendientes del sistema público de salud, a la contratación directa y a la contratación de personal. El legislador también hizo referencia a la posibilidad de autorizar al Ejecutivo a utilizar el fondo de estabilización y desarrollo de Neuquén que –dijo- cuenta actualmente con 40 millones de dólares, más un ingreso mensual aproximado de 3500 millones de pesos por exportación de hidrocarburos. En tanto, Gabriel Álamo admitió que si bien el MPN tiene que trabajar en una autocrítica, la macroeconomía fue uno de los factores que incidieron en la situación.

Por el PRO-NCN, Marcelo Bermúdez consideró que el título de la ley tiene un error conceptual. “Acá no hay una emergencia sanitaria, acá lo que hay es una emergencia económica – financiera del servicio de salud estatal”, expuso y lo diferenció del sistema de salud privado al que calificó de “altísima calidad”. El legislador expuso que Neuquén carece de un buen servicio de salud estatal y opinó que la salida es la buena administración de los recursos públicos. Su compañera de bloque Verónica Litscher hizo eje en “encontrar las responsabilidades que nos llevaron de un realismo mágico a carecer de insumos básicos”.

El diputado Alberto Bruno (Cumplir) lamentó que no se haya incluido su propuesta de crear una comisión fiscalizadora con integrantes de la Legislatura pero argumentó que es prioritaria la aprobación de la ley.

A su turno, la diputada Lorena Parrilli (FdT Neuquino) reclamó por la ley de carrera sanitaria que comenzó a debatirse en la anterior gestión pero no logró avanzar y enfatizó en la necesidad de establecer mecanismos de control en la ley de emergencia y de convocar a los médicos. Durante el tratamiento en particular, su compañero de bloque Darío Peralta propuso que el plazo de la emergencia se acote a 180 días con posibilidad de prorrogarla por igual período, pero el planteo no obtuvo respaldo.

La diputada Carina Riccomini (Juntos) cuestionó la desprolijidad y el apuro en el tratamiento del proyecto.

El diputado César Gass (JxC NQN – UCR) expresó que es imposible ignorar la existencia de una emergencia sanitaria y manifestó que “el mismo signo político que generó el sistema público de salud, lo devastó”. En esa línea, deslizó que para corregirlo es necesario contar con un plan de sa lud y pidió que se tengan en cuenta a los sindicatos que no están contemplados.

Por el PTS-FIT-U, Andrés Blanco advirtió que la ley no aborda la crisis sanitaria sino que le otorga “una chequera en blanco” al ministro de Salud y criticó que no se haya convocado a los trabajadores y trabajadoras del sector, como así también el tratamiento exprés que se le dio a la iniciativa.

En tanto, la diputada Gabriela Suppicich (FIT-U) puntualizó en la falta de investigación de los responsables que generaron la deuda del sector y resaltó que la ley habilita un cheque blanco.

En sus intervenciones, los diputados Damián Canuto (PRO-NCN), Gass, Domínguez y Álamo resaltaron la importancia del acto democrático de convocar al ministro de Salud a la Legislatura para que brinde un informe detallado a los legisladores y agradecieron la gestión de la vicegobernadora.

La 1° sesión extraordinaria comenzó a las 20.20 y finalizó a las 23.30. El cuerpo se volvió a reunir a la medianoche en la 2° sesión extraordinaria para votar la ley en particular. Las sesiones fueron presididas por la vicegobernadora Gloria Argentina Ruiz y contaron con la participación de 34 diputados y diputadas.

