Sandra Tous, directora del Distrito Escolar IX: “Son muchas las cosas por hacer y lleva tiempo, pero estamos trabajando con mucho compromiso”

Sandra Tous es, desde el 2 de enero del corriente año, la directora provincial del Distrito Escolar N° IX, del que dependen las 69 instituciones educativas de todos los niveles que hay en San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Traful, Cuyin Manzano e Isla Victoria. En diálogo con RSM, explicó el trabajo que lleva adelante para poder dar respuestas a las múltiples problemáticas que existen en todas las escuelas de las que su distrito está a cargo.

“Son muchas las cosas por hacer, pero estamos llevando adelante un muy buen trabajo en conjunto con Mantenimiento, a cargo de Daniel Opel. Nos estamos organizando bien, estoy contenta con el equipo”, declaró Sandra, quien es abogada y ha sido docente de la escuela pública.

“Sabemos que hay un montón de problemas y también que es imposible solucionar todo a la vez. Lo prioritario es poder atender las situaciones de riesgo, que hacen que las clases se puedan ver interrumpidas”, aclaró. “Por eso tuvimos una reunión con todos los directivos: sabiendo que son tantas las cosas a resolver quisimos saber qué era lo urgente para cada escuela, poder resolver eso primero para garantizar las clases, y luego seguir trabajando para poder resolver el resto de las cosas”.

“Hoy están todas las escuelas funcionando, excepto la Integral y la de Lolog. La Integral no pudo comenzar porque está a la espera de que se finalicen las readecuaciones (que se prevén para fines de marzo). El lunes hubo una reunión con la ministra Cristina Storioni, que pone todo para que se termine lo más rápido posible. Una muy buena noticia es que salió la licitación para que la Escuela Integral tenga propio edificio pronto. Y la Escuela de Lolog está sin clases porque YPF tiene que verificar que el zepellin esté en condiciones y todavía no ha venido, pero el resto de las cuestiones (arreglos de calefactores, de termotanques) ya están todas resueltas. Ni bien vaya YPF comienzan las actividades. Estuve al habla con la directora, que está muy preocupada porque la escuela es albergue y son chicos pueden tener situaciones muy complicadas en sus casas, pero no podemos hacerlo de otra manera, dependemos de que venga YPF”, explicó la directora.

“Mi premisa es tratar de resolver las cosas lo más rápido posible, pero sin remendar. Hacer los arreglos bien de una vez para que duren en el tiempo, si no el día de mañana lo tenés roto de nuevo. Siempre falta, es muy difícil llegar con todo porque quizás tenés planes de ir a un lugar para poder resolver algo que planificaste hace semanas y surge una emergencia que hay que atender inmediatamente. Lleva tiempo, pero lo importante es ir para adelante, no quedarse criticando gestiones anteriores. Pongo el 100% de mi esfuerzo para que las escuelas públicas estén como tienen que estar”, expresó.

Respecto al trabajo que lleva adelante Mantenimiento Escolar, Sandra destacó: “Daniel es un chico con muchas ganas de hacer y su cuadrilla trabaja muy bien, hacen todo lo que pueden para ir arreglando las cosas lo más rápido posible. Pero quizás habría que sumar más gente a Mantenimiento, son pocos y hay muchísimas cosas por resolver”.

Los tiempos a veces se demoran para poder dar respuesta a cada asunto por resolver ya que “cada cosa que está rota tiene que ser visitada por Mantenimiento para ver si es un arreglo que le corresponde a Mantenimiento, o si se deriva a Obras Públicas, lo cual demora un poco más porque no depende del Consejo Provincial de Educación sino directamente de Gobierno”, explicó Sandra.

“Estamos muy contentos en educación con la ministra Cristina Storioni y con el gobernador Omar Gutiérrez, están poniendo mucho. Por lo general entre tantas problemáticas se pierden de vista cosas importantes que también pasaron, como son la inauguración de la EPET 21 y el hecho del que el Jardín 53 esté con un 93% de la obra avanzada”, destacó Sandra.

Advertisements