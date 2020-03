“Estamos atrapados con falta de libertad, no nos dejan salir”, expresó Andrea, una sanmartinense que está varada en Ezeiza

Andrea Ostolaza, junto a otros sanmartinenses, vecinos de Junín y de Neuquén Capital se encuentran varados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza desde el martes a la noche cuando regresaron de India escala mediante en San Pablo. Están desesperados según cuentan porque nadie les da una respuesta. “Nos dijeron que un micro iba a salir el miércoles a la madrugada y nunca llegó, se suspendió. Salieron micros a Mendoza, a Córdoba, pero para la Patagonia no enviaron ninguno”, expresó.

“Estamos tirados en el piso, con las mantitas que teníamos, comiendo unos sanguchitos de uno de los dos cafés que están abiertos. Hasta el mediodía de hoy no había gente de Transporte de Nación, no hay gente ni del Ministerio de Salud, ni del Interior ni de la Casa de Neuquén. Es una desorganización absoluta”, cuenta Andrea que se encuentra junto a muchísimos argentinos que en las últimas horas lograron conseguir un ticket de regreso a Argentina.

“Somos 15 neuquinos varados con posibilidades de agarrarnos cualquier infección de cualquier tipo, porque llega gente y estamos expuestos nosotros, que estamos todos bien por ahora. Es horrible lo que está pasando, que nos dejan acá y no nos dejan salir del aeropuerto. No podemos pagarnos algo por nuestra cuenta, no podemos pagarnos algo nosotros, ni un hotel, nada. Nos tienen atrapados acá y nos dicen que va a llegar un colectivo que no llega. Hay gente que hace más de 24 horas que están esperando”, añade Andrea en un estado desesperante, teniendo en cuenta que están intentando volver a San Martín desde el día domingo.





Los sanmartinenses que volvieron de la India están preocupados porque según cuenta Andrea, “hay micros que salieron a Córdoba pero para nosotros no hay porque la excusa que dan es que los choferes no quieren ir. Si los choferes no quieren ir tienen que poner personal militar. Nosotros pagamos la diferencia, no hay un problema de plata, nadie quiere las cosas gratuitas, si me dan gratuito perfecto, no hay problema, pero sino, me lo pago. Queremos salir de acá, estamos atrapados con falta de libertad de una manera horrible. Tengo que esperar acá adentro tirada en el piso, es una locura”, cerró diciendo la vecina.

Cabe mencionar que salir por sus propios medios nadie puede hacerlo, mucho menos si vienen de zonas declaradas como peligrosas. En las últimas horas el Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial la prórroga de la suspensión de “manera total” de las operaciones de trenes y colectivos de larga distancia, y de vuelos de cabotaje, hasta la medianoche del 31 de marzo.

