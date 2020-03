“Le pido a la gente que la corte ya, que se quede en su casa”, expresó indignado el gobernador

Siguiendo con la línea crítica, del presidente Alberto Fernández, sobre la actitud y conducta de algunas personas en todo el país, el gobernador Omar Gutiérrez se mostró preocupado por ciertas acciones de personas irresponsables en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio.

“Hay algunos que se dan el gusto de ir a casas de amigos, a visitar familiares. Esto requiere una epopeya social. Podemos hacer el mejor decreto pero si no tiene adhesión, seremos severísimos. Le pido a la gente que la corte ya, que se quede en su casa. No estamos contando casos con números, estamos hablando de familias. Hay que demostrar que el pueblo de Neuquén es una gran familia. Tenemos una responsabilidad”, dijo el gobernador Omar Gutiérrez en declaraciones al programa “Linea Abierta” de LU5.

Las personas detenidas en Neuquén capital por no respetar la cuarentena obligatoria suman a 82 personas. En total hubo 104 personas demoradas en el día de ayer y detenidos y 465 notificados de la cuarentena hasta anoche, lo que demuestran que hay personas que aún no respetan las ordenes impartidas y una falta de conciencia.

“No tenemos ningún caso autóctono pero esto nos tiene que motivar. No relajarnos. Es un proceso que, de ir avanzando, tenemos que cuidar la salud. No puede haber crisis. En total en la provincia y en forma coordinada se montarán 2000 camas. El virus y pareciera que porque no tenemos un caso local nadie está expuesto a tener Coronavirus”, agregó y dijo “no geremenos zozobra, no son tiempo de ocuparnos no de preocuparnos. No faltarán alimentos ni medicamentos”.

“Voy a anunciar en una medida preventiva. Estamos adecuando instalaciones de aislamiento. Vamos a recibir y a instalar aislando del resto a los casos leves de coronavirus”, confirmó Gutierrez.

