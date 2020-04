Fernández: “No vamos a terminar la cuarentena, lo que tenemos que ver es qué tipo de actividades vamos a flexibilizar”

El presidente fue tajante cuando en la tarde de este lunes expresó sobre si culminará la cuarentena el próximo 13 de abril. “No vamos a terminar la cuarentena, lo que tenemos que ver es qué tipo de actividades vamos a flexibilizar”, expresó a TN.”Hicimos un enorme esfuerzo y no podemos perderlo, estamos sintiendo que estamos un poco mejor, pero tenemos que ir con cuidado”, agregó.

Además se refirió a lo sucedido el viernes pasado, cuando millones de pensionados y jubilados se volcaron a los bancos, y de cómo se solucionó el conflicto. “Los intendentes hicieron un esfuerzo muy grande para arreglar lo que hicimos mal el viernes. Fallamos en no explicar bien para qué estaban abiertos los bancos. Aprendimos y no nos va a volver a pasar”, dijo.

Sobre la vuelta a clases, el mandatario declaró que “seguro no van a volver”. En ese sentido explicó que “hay que cuidar que el transporte público no se llene de gente porque el canal ideal de contagio. Hay que hacer que el tránsito de personas en la calle y en transportes sea mínimo, sino el riesgo es muy grande”, justificó.

Respecto a la polémica surgida este lunes acerca de los supuestos sobreprecios que se pagaron desde ministerio de Desarrollo por alimentos de urgencia para combatir los efectos de la pandemia, comentó: “Creo en la honestidad de Daniel Arroyo, quien igual dispuso abrir una investigación. A mi lo que más me preocupó es que Daniel me dijo que hubo empresas que se le plantaron al Estado y no quisieron bajar los precios, lo que habla de la cartelización. Si hubo corrupción, voy a ser el primero en perseguir al culpable. Como lo que quiero es que el daño no se concrete, ya le pedí a Santiago Cafiero -Jefe de Gabinete- que esta compra, que no se pagó, no se pague si no se respetan los precios máximos que el Estado fijó”.

Y agregó: “Me sentí muy mal hoy cuando escuché a Daniel con la impotencia de lo que había pasado. Pero ¿cómo puede ser que haya empresarios que se le hayan plantado al Estado? Son una suerte de bolseros que hace años le venden a los estados y no podemos permitir que alguno se abuse de la gente. Lo que voy a a hacer con ellos es ejercer el poder que me delegaron los argentinos”.

“Hay una suba de precios injustificada. El primero que va hacer que se cumpla con los precios máximos es el Estado. Por eso, mañana mismo saldrá el DNU que permite a los municipios controlar los precios. Acá no hay vivos ni bobos y todos tenemos que respetarnos”, concluyó.

A un mes de la aparición del primer caso de coronavirus en la Argenina, se reportaron 1.628 infectados, 53 víctimas fatales y 325 personas recuperadas. “A mi no me gusta cantar victoria porque estamos muy lejos, además entendamos que lo que estamos haciendo es hacer más lento el contagio para poder atenderlo, pero vamos a pasar momentos dolorosos y seguro más difíciles. Tenemos que ser conscientes de eso y por eso no hay que relajarse”.

Sobre las medidas tomadas para mitigar el impacto del virus en la economía, repasó el congelamiento de alquileres y de las cuotas de créditos bancarios hipotecarios, y que “se ha auxiliado con mucho dinero, 380 mil millones de pesos, en créditos blandos para las pequeñas y medianas empresas”. “La preservación de la empresa y del trabajo es central porque va a haber un día en el que esto pare y la vida seguirá”.

