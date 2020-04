Sanmartinense varada en Estados Unidos: “Quiero estar en mi país en este momento de crisis”

Manuela Canova es instructora de ski. Como muchos sanmartinenses, cuando finaliza el invierno en Argentina, va en busca de la nieve en otro país para poder continuar con su trabajo. A raíz de la pandemia y el cierre de fronteras, fueron muchos los argentinos que quedaron afuera y no saben cuándo podrán volver. En diálogo con RSM, Manuela contó cómo se vive la situación.

“Este año me vine a trabajar por primera vez al estado de Utah, en el centro de skiDeer Valleyy. Soy instructora y hace años que hago doble temporada en Estados Unidos”, explicó. La temporada terminó antes de tiempo a raíz de la pandemia, por lo que los empleos se interrumpieron, y los argentinos que fueron a trabajar no están pudiendo volver. Manuela tuvo 3 pasajes de vuelta diferentes que se le cancelaron (uno el 1 de abril, otro para el 3 y otro para el 13). Ahora tiene uno para el 4 de mayo, pero no sabe si también se cancelará.

“Lo que me angustia más que nada es la desinformación que tenemos. Solo quiero saber más o menos cuándo voy a poder volver. No tendría problema en llegar y hacer una cuarentena en una carpa en Ezeiza, lo que me importa es volver a mi país. Los que nos quedamos afuera también somos argentinos. Y no es que nos vinimos de vacaciones en marzo, cuando ya era riesgoso salir, somos muchos los que nos vinimos a trabajar antes de que se desatara todo esto.

Los vuelos de Aerolíneas tienen una prioridad clara: gente mayor, gente con alguna enfermedad y mujeres embarazadas. Entonces a nosotros no nos va a tocar nunca, porque somos jóvenes y estamos bien. Yo lo único que pido es que nos digan cuánto tiempo vamos a tener que esperar, así me puedo organizar. Tengo las valijas hechas, porque no sé si de un día para otro puede ser que me digan que nos podemos volver”, expresó la sanmartinense.

“Siento que en Argentina se generó una paranoia masiva con quienes nos fuimos, y mucha gente pide que no volvamos. Yo entiendo el miedo, pero si cuando volvemos cumplimos bien con la cuarentena vamos a estar bien. Sabemos lo que está pasando y tenemos consciencia. La sensación de que no te dejen volver a tu país es terrible”.

“Me parece perfecto cómo se está manejando el país con quienes están adentro. Pero a quienes estamos afuera nos dijeron que íbamos a tener que esperar. De esto pasó bastante tiempo ya, y no volvieron a decirnos nada más. Lo único que nos dicen es que llenemos los formularios de Cancillería y que esperemos. Ya hablé dos veces con el cónsul de Los Ángeles, que es el que me corresponde por la zona en la que estoy, y no me dice nada porque no sabe, no hay fechas estipuladas de cuándo vamos a poder tomarnos un avión”.

“Yo igual sé que mi lugar es de privilegio, porque pude trabajar bien durante la temporada y puedo tirar con los ahorros que tengo, estoy en una casa con mi novio y estoy bien, pero hay muchos argentinos que están afuera y la están pasando mal. Queremos estar en casa en momento de crisis”, expresó.