Cabrera respondió a RSM todas las dudas de vecinos tras el último caso confirmado de COVID-19

Después de 50 días sin casos positivos de coronavirus en la ciudad, se confirmó un nuevo caso de un joven y las incógnitas comenzaron a suscitarse en torno al caso. ¿Por qué no se testeó a todo el pasaje que arribo en el mismo micro que el paciente? ¿Cumplió el paciente contagiado con el aislamiento obligatorio? ¿Cuál es el protocolo que se debe seguir en este tipo de casos? ¿Por qué no se testea a cada vecino repatriado para conocer si tiene o no coronavirus?

En diálogo con RSM, el doctor Juan Cabrera, respondió algunas preguntas que muchos vecinos nos enviaron a la redacción.

RSM: ¿Cuál es el motivo por el que no se realizó un testeo a quienes compartieron el viaje con el caso positivo?

Juan Cabrera: “Los días que pasaron entre que terminó el viaje y que se presentaron los síntomas. Es decir, se toma desde el momento en que comienza a tener síntomas 48 horas antes para realizar testeos con todas las personas con las que tuvo o pudo tener contacto. Hasta el momento no se puede determinar cuándo una persona asintomática comienza a contagiar, es por ello que se toman las 48 horas antes ni bien comienzan a tener síntomas. Allí se determinó el corte epidemiológico, ese es el protocolo. Esa es la dinámica de esta enfermedad que conocemos tan poco”.

RSM: ¿Por qué se tardó tanto en realizarle el hisopado, dado que presentó síntomas?, y ¿cumplió el paciente con el aislamiento obligatorio?

JC: “No, una cosa son cuando aparecieron los síntomas y otra cosa es cuando él lo manifestó. Se corroboró que tenía síntomas e inmediatamente comenzamos a actuar y realizamos el hisopado. El paciente manifestó que el día 18 comenzó con los síntomas, pero recién el 25 lo manifestó, fue ahí que dio aviso de que una semana antes había tenido fiebre. Fue entonces que actuamos rápidamente. Hay que entender que este paciente cumplió con el aislamiento obligatorio como se debía. Sí hay que mencionar que al menos tres personas fueron notificadas a fiscalía que no cumplieron el aislamiento como debían hacerlo, por eso se recurre a la Justicia. Existe un seguimiento de cada caso, aproximadamente tenemos entre 80 y 100 personas constantemente. Por eso se dividió las zonas junto con las fuerzas de seguridad, para que cada área este cubierta. Entendemos que a medida que se flexibiliza todo, necesitamos mayor presencia para hacer los seguimientos”.

RSM: ¿Cuál es el protocolo que se debe seguir en este tipo de casos, cuando un paciente asintomático comparte un viaje con varios pasajeros?

JC: “Cada personas que fue repatriada en este viaje como en el resto debe cumplir con el aislamiento obligatorio por 14 días. Si en ese lapso manifiesta que tiene algún síntoma, más allá del seguimiento que le realizamos desde Zona Sanitaria IV, debe dar aviso a los teléfonos que le brindamos. Ese es el protocolo que deben seguir aquellas personas que arriban de zonas denominadas como de riesgo. Por eso es importante que se cumplan con las medidas y recomendaciones que les solicitamos. Tenemos que apelar a responsabilidad civil y social, pero hay que ayudarlos un poco. Es un tema de salud pública, por eso en caso de no respetar los protocolos debemos recurrir a la Justicia”.

RSM: ¿Por qué no se testea a cada vecino repatriado para conocer si tiene o no coronavirus?

JC: “Hay una cuestión fundamental, si se le realiza un testeo a una persona que arriba de una zona de riesgo, como pueden ser los repatriados, el resultado nos va a decir cómo está la persona hoy, no como seguirá dentro de una semana. Es preferible que cumpla los 14 días de aislamiento ya que es en ese período que la enfermedad se va a manifestar y es donde nosotros podemos actuar. Por eso la importancia de cumplir con el aislamiento. En el caso que se manifestó el otro día, el joven cumplió con el aislamiento y los síntomas aparecieron dentro de los 14 días. De otro modo si se le hubiese practicado un testeo cuando llegó nos hubiese dado negativo”.

Para finalizar Cabrera indicó que por semana existen entre 5 y 6 personas sospechadas de haber contraído el virus COVID-19. “Esto pasa porque el concepto de caso sospechoso se amplió. No solamente los repatriados pueden ser casos sospechosos, una persona que trabaja en Salud o en las fuerzas públicas si tiene fiebre debe ser hisopada, lo mismo para aquellos que están trabajando en Defensa Civil. Si una persona tiene neumonía y necesita internación debe ser hisopada, al igual que los mayores de 60 años o si tiene un cuadro gripal o pertenece a algún geriátrico. Existen seis criterios para esto. Si una persona está en la primera línea aunque no tengan síntomas, también es hisopada, como lo son los choferes de larga distancia que están en contacto con zona riesgosas”.