Vecinos de Villa Vega San Martín denuncian: «Hace 8 meses que no pasa una sola máquina»

Producto de las lluvias y nevadas persistentes por estos días los problemas en algunos barrios de la ciudad se hacen más evidentes y los vecinos cansados envían a los medios de comunicación imágenes de cómo están viviendo estas horas.

«Otra vez la misma historia, estamos en calle Rodolfo Gómez y Quinquela Martin. Hace 8 meses que no pasa una sola máquina, no limpian las acequias, no multan a los vecinos que dejan todas las ramas de las podas en la vereda, se ve claramente la supuesta limpieza y dragado del arroyo que tanto prometieron antes de que vengan las lluvias. Las cloacas vuelven a rebalsar, el olor es inaguantable y nadie se hace cargo», expresó uno de los vecinos.

Otra vecina que habita sobre la calle Lola Mora y Quinquela Martin, también se quejó y remarcó que «debido a la falta de mantenimiento, todos los años pasa lo mismo y hay gente mayor que sufre las consecuencias, por ejemplo la entrada de las casas inundadas».

Por lo pronto se espera que en las próximas horas las inclemencias climáticas continúen como hasta ahora, por lo que la presencia de las maquinarias municipales son esperadas con ansias por los vecinos para realizar los mejoramientos necesarios con el fin de evitar que sus viviendas terminen inundadas.