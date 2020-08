Guillermo Carnaghi explica cuáles son sus prioridades como reemplazante de Darío Martínez en el Congreso Nacional

Después de conocida la designación de Darío Martínez como Secretario de Energia, RSM entrevistó a Guillermo Carnaghi quien sería su reemplazante en la Cámara de Diputados. Carnaghi, ocupó una banca en la Legislatura Provincial durante el período 2015-2019, además de ser durante dos períodos concejal. Durante la gestión de Juan Carlos Fernández fue el titular de la Secretaría de Gobierno, y recientemente era Director Titular de la Corporación Interestadual Pulmarí.

RSM: ¿Cómo ve la designación de Darío Martínez en la Secretaría de Energía?

Guillermo Carnaghi: Es una muy buena noticia para el país y para la provincia. Darío conoce mucho del tema, su trabajo como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados fue realmente destacado y ya demostró con creces más de una vez que está a la altura de cualquier desafío. Para Neuquén es importante porque le va a dar un nuevo impulso a Vaca Muerta y porque además se habla de traer la sede de la Secretaría a la provincia, lo que sería un gran paso hacia la federalización del gobierno nacional que planteó Alberto Fernández como uno de sus ejes de campaña.

RSM: Usted sería su reemplazante en la Cámara de Diputados

G.C.: El Código Electoral nacional es claro, el artículo 164 establece que cuando renuncia un diputado o una diputada la sustitución se debe realizar por el candidato o candidata del mismo sexo que le sigue en la lista. Por eso entiendo que corresponde que reemplace a Darío sí renuncia a su banca para asumir otra responsabilidad. Hay un antecedente cercano, que es la asunción de Lisandro Bormioli en reemplazo de Andrés Larroque en mayo de este año.

Esto se incorporó en el 2017, por la ley 27412, y estaba vigente en las elecciones del 2019. En Neuquén el año pasado hicimos la misma modificación en el código electoral provincial, justamente para que se respete la paridad de género ante alguna modificación en la composición de la cámara. La impulsamos junto a otros proyectos para promover la igualdad de derechos, entre ellos uno que a mí personalmente me pareció muy importante, el pronunciamiento de la legislatura neuquina a favor de la sanción de la ley de interrupción legal del embarazo. Un debate que seguramente se va a volver a dar en el futuro cercano, como lo anunció el Presidente.

RSM:¿Y el caso de Lucila Crexell?

G.C.: Entiendo que no aplica porque, por un lado, la regla de sucesión es diferente en el caso del Senado que en Diputados. Y, por el otro, Pechi Quiroga no había sido elegido antes de que lamentablemente fuera necesario el reemplazo. La justicia subrayó esta situación de excepcionalidad cuando se decidió el tema.

De todos modos lamento que se dé esta discusión, más todavía en este contexto de emergencia. Quienes deciden en última instancia son las autoridades de la Cámara, y una vez que se confirme la designación esto se va a resolver naturalmente

RSM: ¿Cuáles van a ser los lineamientos de su gestión como Diputado Nacional?

G.C.: Me queda la vara alta, Darío viene haciendo una tarea extraordinaria en el Congreso. Lo que yo llevo a Buenos Aires es mi experiencia como legislador, resultado de las dos veces que me eligieron los vecinos y las vecinas de San Martín como concejal y el mandato como diputado provincial que terminé el año pasado, y el conocimiento de los problemas y las demandas del interior provincia, cuando muchas veces la mirada que predomina es la de Neuquén capital. Y por supuesto la vocación de hacer una provincia y un país más justo y más inclusivo. Tenemos por delante el desafío enorme de reconstruir el país y la región luego de los efectos devastadores de la pandemia del Covid-19, que se suman a las consecuencias del gobierno macrista. Nuestra provincia ha sido muy golpeada, con impacto en la actividad petrolera, en la construcción, en el turismo, que para nosotros es obviamente una actividad fundamental. Los sistemas de salud de todo el país están bajo un esfuerzo extraordinario, y el de Neuquén no es una excepción, creo que ese va a ser un tema central para trabajar.

