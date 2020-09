Frontera marchó y realizó una sentada en reclamo para seguir utilizando el predio en el club hípico

Tal como lo habían anunciado días atrás toda la familia del club Frontera marchó por las calles sanmartinenses y frente al municipio realizaron una sentada en reclamo para que se esclarezca la situación sobre el predio que utilizan desde hace 5 años y que de acuerdo a la información que trascendió, correría peligro para seguir haciéndolo.

Una vez que toda la familia del «León» llegó al municipio con banderas, globos y cánticos, fueron recibidos por el secretario de Gobierno, Marcelo Sánchez, el secretario, Sebastián Lardit y miembros de dicha cartera.

Allí la respuesta que recibieron fue una convocatoria para una nueva reunión para el día jueves junto al Club Lácar, Secretaría de Deportes y la Municipalidad de la ciudad. «Esperamos que el municipio pueda interceder ante Vialidad y poder solucionar este conflicto», expresaron.

En declaraciones radiales, el presidente del club -Marcelo Bizama- explicó que «no sabemos si se presentarán los miembros de la Dirección de Vialidad Provincial, nosotros todos los años firmamos una nota a modo de concesión para utilizar el predio. Esperamos que ahora no hayan pasado por arriba a la Dirección de Vialidad de San Martín y hayan firmado algo entre la gente de Vialidad de Zapala y el club Lácar».

«Queremos continuar utilizando ese predio, tenemos las manos llenas de espinas después de haber arreglado dicho espacio y generando un lugar donde transmitimos el valor del deporte comunitario», indicó Bizama.

Por otra parte en la noche de este lunes, Frontera respondió a través de las redes sociales a un comunicado del club Lácar.

A modo de respuesta al Comunicado Oficial que realizó el Club Lácar respecto a la problemática que atraviesa el predio lindero al Club Hípico que utilizamos hace cinco años, el Club Frontera busca esclarecer la información difundida.

Como se mencionó anteriormente, Frontera realiza actividades desde el año 2015 donde a través de un acuerdo con el Club Hípico y Destrezas Gauchas concordamos compartir dicho espacio. Desde aquel año que el Club se preocupó y ocupó de acondicionar el predio para que los jugadores de la institución e invitados pudieran realizar actividades deportivas sin correr el riesgo de lastimarse, u otro inconveniente.

Entre estos invitados, también estuvo presente el Club Lácar en los cuatro Torneos Infantiles de la octava y novena categoría los años 2018 y 2019. Por lo que queremos desmentir la información de dicho Comunicado, ya que no se desconocía el trabajo realizado por Frontera en el predio. Conjunto a esto, es una obviedad aclarar que no fue un uso “ocasional”, por el contrario, fue una de las razones por las que se acondicionó el lugar: para poder tener, además de un espacio para entrenar y realizar actividades comunitarias, una cancha local.

En los 36 años que el Club Frontera tiene desde su creación, es la primera vez que cuenta con un espacio físico, y al ser una institución sin fines de lucro todo tuvo un esfuerzo doble de los mismos jugadores, mamás, papás y allegados al club. Nosotros nunca contamos con un predio y lo negociamos como fue el caso del Club Lácar con el sector que hoy pertenece al supermercado La Anónima.

En el año de diálogo que tuvo el Club Lácar con Vialidad Provincial para llegar a firmar un comodato por diez años para el uso de dicho espacio, nadie se comunicó con nosotros para notificarnos de la situación. Como lo dijimos en diversas ocasiones, nos enteramos de esta situación ya que Marcelo Bizama -Presidente del Club- fue a solicitar la regularización del predio.

Para finalizar, agradecemos la gentileza del Club Lácar por la intención de querer prestarnos el espacio que nosotros mismos desmalezamos, acondicionamos, perimetramos, limpiamos, y más, pero como ya hemos aclarado mediante las redes sociales, entrevistas, y en la sentada que realizamos, no estamos interesados en negociar el espacio que tanto nos costó conseguir. Un Club que excluye a quienes no tienen el poder adquisitivo para poder pagar una cuota social y deja a otra institución barrial sin predio no puede llamarse, ni aspirar, a ser parte de una sociedad integrada.