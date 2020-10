Al no avanzar la mesa paritaria con los empleados municipales, se prevé un paro para los próximos días

Este martes se llevó a cabo en la Asamblea de trabajadores municipales nucleados en la Junta Interna Municipal de ATE. Días atrás se había firmado un acta donde se comprometieron los representantes gremiales y el Ejecutivo a trabajar en una mesa paritaria. Hace 9 meses que se reclama la actualización de los haberes a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Segundo Andrade, representante gremial de los trabajadores municipales indicó a medios radiales este martes, que «se deben tres actualizaciones del IPC. Hasta ahora no hay noticias de cuándo lo vamos a cobrar. Se deben alrededor de un 18% de aumento. Además se firmaron actas donde se comprometió el Ejecutivo al pago de la ropa adeudada tal como ellos lo querían y tampoco se cumplió», indicó.

Cabe señalar que las arcas municipales están más que en rojo. No hay dinero para el pago de obligaciones contraídas hace tiempo y el dinero que enviaba provincia como ayuda en los últimos meses se gastó en abonar las horas habituales como horas extras. «El intendente nos manifestó que según arregle desde Provincia para ver de qué manera resolver acá. Las únicas respuestas que tuvimos de Saloniti fueron «no puedo, no puedo». Nosotros queremos respuestas concretas, una vez más fracasó la mesa paritaria con sus funcionarios y tuvimos que llamarlo para hablar con él», manifestó Andrade.

Saloniti debió bajar hasta la vereda del edificio comunal con diferentes funcionarios donde explicó que la situación económica es difícil para poder aplicar los aumentos requeridos y poder cumplir con los compromisos asumidos.

Desde hace una semana se viene discutiendo con los distintos sectores del municipio y los trabajadores cansados de la falta de respuesta del Ejecutivo, que en caso de no haber una actualización del sueldo básico, la situación terminaría en un paro general. Ya no sería un quite de colaboración como se llevó a cabo días atrás.







«Es el único municipio en la provincia que está trabajando el 100% de los trabajadores. Más voluntad a los compañeros no se les puede pedir. Esperamos que este conflicto se resuelva en el marco del diálogo, pero le avisamos a la comunidad que lamentablemente nos vemos en esta situación», finalizó diciendo Andrade.

RSM pudo averiguar este martes que en caso de que no haya alguna respuesta por parte del intendente sobre la chance clara de una «inyección de dinero al sueldo básico», se definirá en una nueva asamblea este miércoles por la mañana qué medidas se llevarán a cabo para los próximos días. Algunos ya se atreven a vaticinar un paro general hasta tanto se resuelva el conflicto.