Usuarios del servicio urbano de colectivos: “Nosotros sin servicio y el ejecutivo municipal mira desde lejos”

Vecinos y vecinas usuarios del transporte urbano de pasajeros, el cual se encuentra sin servicio hace 7 días por un paro de los choferes de la empresa por falta de pago, solicitan al intendente que resuelva la problemática.

“No podemos ir a trabajar, al médico, a la farmacia porque somos rehenes de una situación en la que una empresa que se caracteriza por extorsionar a la localidad”, explican en el comunicado. “Somos trabajadores, algunos perdimos nuestros ingresos, otros los vimos reducidos, muchos somos eventuales, para quienes cada día que no podemos concurrir a nuestro lugar de trabajo es un día que no cobramos. El mes pasado fueron 7 días sin servicio. Este mes, aparentemente, los superaremos. ¿Y el mes próximo? La pregunta es: ¿nadie piensa intervenir?”.

Los vecinos y vecinas se solidarizaron con los trabajadores de Expreso los Andes: “Queremos manifestar nuestra solidaridad con los choferes. Los trabajadores necesitamos cobrar en tiempo y forma para poder cumplir con nuestras obligaciones. Del otro lado del justo reclamo, estamos nosotros, los usuarios”.

En el comunicado se realizó un recuento de la problemática del servicio de transporte que diera lugar a esta situación: “El año pasado, al no conseguir el aumento que se proponía, la empresa redujo notablemente las frecuencias sin que la autoridad de control interviniera, reducción que se mantiene en la actualidad. El mes pasado pide nuevamente un aumento desmesurado y extemporáneo, pese a que el gobierno nacional aumentó el subsidio que reciben las empresas de transporte de pasajeros a condición de que no se aumente el pasaje. Esta situación fue avalada por el ejecutivo municipal, que ante el pedido del expreso Los Andes de llevar el pasaje a $50, generosamente le ofreció $60. La empresa pide un aumento que no le corresponde, los trabajadores reclaman por sus derechos, nosotros estamos sin servicio y el ejecutivo local mira desde lejos, entonces esto se transforma en una lucha de pobres contra pobres”.

La comunicación solicita al intendente que intervenga en la situación: “El transporte público de pasajeros es un servicio esencial, con lo cual, mientras dura la medida de fuerza, deberían garantizar frecuencias mínimas que permitan a los vecinos de localidad poder desplazarse. Solicitamos al intendente que arbitre los medios para resolver esta problemática de manera definitiva”.