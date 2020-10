La Grieta: “Como editorial buscamos hacer visibles a los escritores locales y regionales”

Se sabe que el mundo de las editoriales no es un escenario inclusivo. Por lo general, solo acceden a las grandes firmas aquellos libros que se pretende podrán vender grandes tiradas, y el porcentaje con el que se quedan los escritores es mínimo. Por eso la necesidad de editoriales que estén con el ojo menos puesto en la ganancia y más en la distribución de la palabra escrita. Así nació La Grieta: una editorial local que desde 2002 oficia mostrando las voces de quienes escriben de este lado del mundo.

“Cuando pensamos en los escritores regionales, que es lo que fundamentalmente editamos nosotros, el escenario es muy diferente al del “gran escritor” que tiene el merchandising de una gran editorial. Los escritores regionales hacen conocer su trabajo de otras maneras, salen a mostrar su obra en presentaciones, en ferias del libro, se “sale a caminar” con el libro. Se vende y se consigue reconocimiento en la diaria recorrida”, explica a RSM Daniel Tórtora, editor de Ediciones La Grieta.

“La Patagonia es un espacio que está particularmente integrado en lo que al mundo de libros respecta. Entonces, como editorial, somos parte de múltiples ferias del libro: Aluminé, Cutral Có, Zapala, Comodoro Rivadavia, Neuquén Capital, Centenario, Villa La Angostura y la local, entre muchas otras”.

Quien no sabe cómo es el proceso de distribución de libros puede no entender el rol de una editorial. Daniel cuenta: “Sin una editorial, quien imprime una tirada de 200 libros, por ejemplo, los tiene en mano y luego no sabe cómo hacer. Es toda una movida organizarse una presentación y salir a distribuir el libro, ir a las ferias. Eso es lo que, como La Grieta, nos dedicamos a hacer. Buscamos representar a los escritores regionales, que puedan mostrar su trabajo en todas las ferias de la Patagonia y en otras ciudades del país, que se integren al circuito que les permite poder darse a conocer”.

La Grieta en este momento sigue editando libros de escritores regionales, pero el escenario es delicado: “En este tiempo no se puede salir a recorrer, el circuito está parado, entonces las ventas han bajado muchísimo. No podemos ir a las ferias, ni llevar libros para dejar en librerías. Las ventas locales significan solo un 20% de nuestra comercialización. Por lo que está siendo muy difícil continuar con una librería abierta”.

En este impasse pandémico, las nuevas ediciones contemplan algunos escritores locales y otros regionales, ya que La Grieta ganó un apoyo estatal para editar a poetas neuquinos, tomando a un escritor de cada ciudad.

Además de editor, Daniel escribe desde chico, y durante este tiempo viene avanzando en dos proyectos: “Estoy con una novela que trata sobre un viaje con amigos de toda la vida que al final no hicimos. La idea era ir por la Ruta 40, los cinco, pero se cayó el plan. Entonces, como no lo hice, decidí escribirlo. Por detrás de la trama lo que hay es una reflexión sobre el tiempo y la edad: qué pensamos a los 50 ó 60 años, cuánto nos queda, qué queremos hacer. Tiene esa postura filosófica.

También estoy escribiendo un libro, que ya tiene bastante tiempo, sobre la mujer en el tango, sobre cómo se la nombra en el tango de la segunda época, de 1917 a los 50´s. Cada vez aparecen más libros sobre la historia tanguera, así que cada vez voy leyendo y profundizando más para escribir”.

Quizás el presente de las editoriales sea incierto, pero al hablar con Daniel se percibe esa postura de extrañamiento ante la vida que tiene el mundo del arte y que promete, durante este tiempo de incertidumbre y desconcierto, estar masticando nuevas obras por venir, que algún día serán libro y también presentación y vuelta a “caminar”, a compartir la palabra.