«Hay mucha gente que tiene que hacer la cuarentena por contacto estrecho y no la cumple», expresó el Dr. Cabrera

Mientras los casos positivos de coronavirus comienzan a multiplicarse en nuestra ciudad, las autoridades sanitarias cada vez tienen menos margen para no declarar la transmisión comunitaria. Dos veces por semana, el Comité Operativo de Emergencia Municipal (COEM) se reúne para analizar la situación epidemiológica, tomando medidas y aplicando restricciones para la comunidad que por momentos parecen o no alcanzar o no colaborar para evitar los contagios. ¿Fallan las medidas o hay nula responsabilidad civil?

Foto: RSM

En ese sentido el Dr. Juan Cabrera -referente de Zona Sanitaria IV – manifestó que el hecho de estar a esta altura con la cantidad de casos que tiene la ciudad se debe a la falta de responsabilidad civil. «Desde el primer momento allá por abril, mayo, uno mencionaba acerca de la responsabilidad de cada uno para evitar los contagios. Hoy el número de pacientes positivos que tenemos es muy alta. El trabajo que se realiza desde el Hospital en cuanto a los controles y a las llamadas demuestra que sí se cumple el aislamiento, porque sino la situación sería mucho peor, pero también es lógico decir que hay mucha gente que tiene que hacer la cuarentena por contacto estrecho o por caso positivo que no la cumple», indicó Cabrera.

Vale mencionar que por ejemplo este lunes se hizo público uno de los casos en el que una mujer con coronavirus salió de su vivienda a pasear porque «estaba aburrida». Tras hacerse viral ese caso, RSM recibió una nueva denuncia en el que un abogado habría tenido la misma actitud irresponsable por lo que 70 vecinos, entre ellos profesionales de la salud, debieron ser aislados por contacto estrecho con un caso positivo.

Cabrera manifestó que casi el 20% de las llamadas que se hacen por primera vez a los ciudadanos que deben cumplir el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), para informar como transita ese aislamiento, ya sea por contacto estrecho o caso positivo, no tienen respuesta en el teléfono. «Tenemos que insistir varias veces para que nos respondan y muchas veces la respuesta que tenemos es «está en el baño» o «se está bañando» y muchas veces cuando atienden lo hacen con el motor del automóvil en marcha, osea que están circulando. Y ese porcentaje puede terminar contagiando a muchísimas personas», aclara el doctor.

Las fiestas clandestinas por el famoso «Halloween» del viernes coparon las principales historias de Facebook e Instagram, y el último fin de semana las temperaturas colaboraron para que muchísimos sanmartinenses copen lagos y playas de la región, donde en muchos casos el distanciamiento y los barbijos no existieron.

«Con estas actitudes vamos camino a igualar a otras ciudades de la provincia donde la están pasando mal, a que esto se agrave, a que se dicte una transmisión comunitaria. Algunos lo toman como que con la transmisión comunitaria no tenemos que cuidarnos más. Al contrario, eso significa que estamos mal, que debemos cuidarnos mucho más porque la capacidad de respuesta de los efectores de Salud disminuyen considerablemente. Es decir que desde Salud no tenemos respuesta para dar ante la gran cantidad de casos», explica Cabrera.

Gentileza Clínica Chapelco

Respecto a la cantidad de internados, el doctor manifestó que «hay un porcentaje que pasaron la enfermedad y que ya se recuperaron, pero hay algunos que necesitaron internación. Ahora tenemos poco más de 150 personas contagiadas, 200 en lo que fue octubre y tuvimos 10 internaciones, es decir, el 5%. Si tenemos el doble de casos activos, tenemos la necesidad de realizar 20 internaciones, si eso lo tenemos en un solo día, no damos abasto. Tenemos solo 10 camas de terapia intensiva», explica Cabrera dejando en claro que la situación es realmente complicada.

El doctor además explica que todos estamos comprometidos, repite una y otra vez que «no hay fórmulas mágicas. La única manera de parar la cadena de contagios es apelar a la responsabilidad civil. La respuesta tiene que ser comunitaria por parte de todos, entender lo que estamos viviendo».

Lamentablemente la pandemia no terminó, hace más de 7 meses que convivimos con una pandemia que nos hizo cambiar la vida, pero los mandamientos de cumplir con el distanciamiento, el alcohol en gel y el uso de barbijos en muchos casos sigue sin cumplirse. «Por más restricciones que se impongan si no hay una vocación de cumplir con las medidas, es difícil evitar los contagios», explicó Cabrera.

Este lunes se confirmó que desde el Municipio se trabaja en un proyecto de Ordenanza para formalizar la inscripción de voluntarios para asistir en el contexto de pandemia, tanto en el marco de prevención como de asistencia a personas que se encuentran en aislamiento.