La Cámara de Comercio de Junín de los Andes repudió mediante comunicado el corte de ruta

Luego de haberse levantado la medida que un grupo de personas habían tomado durante el fin de semana largo, de cortar el tránsito en la Ruta Nacional 40 para exigir a las autoridades municipales y provinciales terrenos sociales para la construcción de sus viviendas, desde la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y afines, de la vecina localidad, emitieron un comunicado mostrando su repudio a tal accionar.

Foto: Gentileza – José Cusit

En la nota firmada por su presidente, Silvano Bonaccorso, expresaron lo siguiente:

«La Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Afines de Junín de los Andes desea expresar su repudio más enérgico al accionar de una veintena de personas que en el día de ayer 15 de febrero, cortaron la ruta nacional 40 a la altura del Río Curruhué en supuesta demanda habitacional.

En primer lugar, la metodología de apriete que ejercen mediante un corte de ruta, no hace más que aumentar el descontento de la población en general que se ve afectada por la comisión del delito…. porque el corte de ruta es eso: UN DELITO. NO NOS ENGAÑEMOS: Ayer de tarde, gente mayor, familias, niños, proveedores, …. todos varados a uno y otro lado de esta «TOMA DE ESPACIO PUBLICO» que además no deja opciones de circulación…. debiera darles vergüenza poner en semejante situación a adultos mayores y menores de edad…. quienes además, tienen el derecho de concurrir a los tribunales y generar una denuncia por daños y perjuicios.

Este solo hecho debería derivar en la acción de la fuerza pública para garantizar los DERECHOS CONSTITUCIONALES que rezan en el Art 14, de libre tránsito. Pero sin una orden judicial, nadie puede hacer nada… Mientras tanto, la Justicia no obra en consecuencia. Si la estructura judicial no reacciona, entonces quien? Siendo esa su función esencial, en que la ciudadanía deposita el «hacer justicia» a funcionarios que SABEN hacer justicia… qué pasa que no se expiden? Cómo es posible que toda una población mansa y criteriosa, sin ánimo de enfrentamientos, se encuentre acorralada entre unos pocos avasalladores y LA INACCION?

No es la primera vez y seguramente no va a ser la última que esto ocurra en nuestra localidad. Una y otra vez repudiaremos estas actitudes que lo único que logran es perjudicar a la gente común, la que trabaja, la que SIGUE TRABAJANDO PANDEMIA MEDIANTE, la que provee de artículos de primera necesidad a la comunidad, etc etc etc…

BASTA DE RUTAS CORTADAS. LA POBLACIÓN GENERAL NO PUEDE SEGUIR SIENDO REHÉN DE CONFLICTOS SECTORIALES. QUE SE HAGAN LOS RECLAMOS DONDE DEBEN HACERSE Y CON LA VEHEMENCIA Y JUSTIFICACIONES QUE CORRESPONDAN, BASTA DE ATROPELLOS A LA GENTE COMÚN.

QUE LA JUSTICIA CUMPLA SU LABOR E INVESTIGUE EL ORIGEN DE ESTOS

MOVIMIENTOS».