Confirmaron el hallazgo del cuerpo del hombre desaparecido que pescaba en la laguna Carilafquen

Alrededor de las 11:30 de este lunes, luego de recomenzar las tareas de búsqueda en la zona, personal de Bomberos de Junín de los Andes, con efectivos de Prefectura de nuestra ciudad, dieron con el hombre desaparecido, que había ido a pescar, a pocos metros de la orillas de la laguna Carilafquen a poco más de 100 kilómetros de San Martín de los Andes.

Cuatro hombres que navegaban a bordo de un gomón este domingo por la tarde, sufrieron la pinchadura del mismo y debieron nadar rápidamente hasta la orilla para salvar sus vidas. Uno de ellos lamentablemente no llegó y falleció ahogado 40 metros laguna adentro.

El intendente del Parque Nacional Lanín, Salvador Vellido, indicó a RSM Radio 98.5 que efectivamente hallaron el cuerpo del hombre de 39 años. «Se encontró el cuerpo sin vida, en el lugar donde se produjo la tragedia. En el lugar ya se realizan los peritajes pertinentes con presencia del fiscal y de la Policía Científica», indicó Vellido.

«Se nos pinchó el gomón y rápidamente empezamos a nadar hacia la orilla. Fue terrible porque los cuatro sentíamos que el agua nos chupaba hacia abajo. Nuestro amigo que venía detrás mío tenía zapatos de trabajo, dos pullovers y se ve que eso no ayudaba a que pueda nadar. No sé cómo llegamos hasta el borde de la laguna, no aguantábamos más. En un momento perdí mi buzo porque me pesaba. A pocos metros de llegar ayudé a mis otros dos compañeros a que se tranquilicen para poder llegar a salvo», indicó uno de los ocupantes del gomón.

«Intenté ayudarlo pero cuando me di vuelta a verlo ya no estaba más. Sentí que me moría en el lugar. Era volver a buscarlo y morir en el intento de salvar mi vida. Se me cruzó mi familia por la cabeza y sentí que no tenía que morir ahí», continuó su relato.

El hecho está siendo investigado por parte de las autoridades. Del operativo participaron desde este pasado domingo Defensa Civil de Junín de los Andes, Bomberos Voluntarios, Gendarmería, Parque Nacional Lanín, personal de Prefectura de San Martín de los Andes y efectivos policiales.