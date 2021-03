El Diputado Vivero pidió la suspensión de Francisco Sánchez por sus dichos sobre la dictadura

El primero en darle visibilidad, muy temprano el 25 por la mañana, fue el periodista Gustavo Sylvestre, en su programa Mañana Sylvestre de Radio 10, donde Vivero tuvo oportunidad de explayarse sobre los motivos del pedido de suspensión del diputado Sánchez. Luego fue tomado por canales nacionales como Crónica TV y C5N y medios web como #LaGarcía, Revolución Popular Noticias y la página web del propio Gustavo Sylvestre.

“Nunca más el terror de la bomba, del secuestro y la emboscada. Nunca más la revolución apátrida organizada y financiada por gobiernos extranjeros. Nunca más la memoria falaz e incompleta. Nunca más la Justicia al servicio de la venganza. Nunca más comunismo”, sostuvo en Twitter Sánchez el 24 de marzo, iniciando la polémica. Al ser consultado en medios nacionales, Sánchez además abogó a favor de la pena de muerte, aunque aclaró “que no la aplicaría a los genocidas, y también en contra del aborto”, explicó Vivero.

“Presentamos el proyecto de resolución para que se trate el próximo sábado, la historia neuquina tiene una fuerte relación con los Derechos Humanos. La figura de Jaime De Nevares es fuerte en la ciudadanía neuquina y me parece que el diputado es un provocador absoluto desde hace un tiempo y la chicana permanente e inoportuna hoy pasó un límite que el cuerpo no debe permitir”, afirmó Vivero en Radio 10.

“Hay que determinar hasta qué limite permitimos como cuerpo que bajo cualquier criterio de libertad de expresión se pueda hacer apología de la dictadura o del Terrorismo de Estado, con toda impunidad y sin ningún criterio de sentido común”, sostuvo.

En Crónica TV, Vivero destacó que “el diputado Sánchez nos tiene acostumbrados a una serie de declaraciones altisonantes y muy duras en todo lo que tiene que ver con políticas de derechos humanos, con perspectiva de género, con los sectores indígenas, una posición permanente muy agresiva”.

El diputado del Frente de Todos de Neuquén, señaló también que Sánchez “este 24 de marzo superó cualquier límite y tomó la decisión de provocar a partir de una banalización del Terrorismo de Estado, los 45 años que se cumplía del Golpe de Estado del 24 de marzo del ’76, y, en segundo lugar, una apología de ese Terrorismo de Estado, justificando un hecho lamentable en la historia nacional”.

“Como diputado neuquino, no puedo dejar pasar que la ciudadanía neuquina tiene una historia y una tradición en materia de defensa de los Derechos Humanos y en reivindicar la consigna de Memoria, Verdad y Justicia, durante muchos años, en todos los planos, político, económico, social”, planteó.

“La presentación que hemos hecho junto a otros diputados es para que el pleno del cuerpo tome una posición respecto de estas declaraciones absolutamente irresponsables, absolutamente golpistas, absolutamente nazistas, no me imagino a un legislador alemán haciendo apología del holocausto, como sí lo hace Sánchez en la Argentina. Me parece que cumple un rol muy importante en el marco de la democracia, por el hecho de ser un diputado nacional y por eso estamos pretendiendo su suspensión inmediata por 30 días y la constitución de una comisión que evalúe y tome una definición que signifique una sanción ejemplar, para que este tipo de situaciones no se siga dando en el marco de la democracia en la Argentina”, concluyó Vivero.