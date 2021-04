Alveal: «Mi familia y yo la estamos pasando muy mal, cada uno deberá hacerse cargo de lo que dice y hace, pero se dijeron muchas barbaridades»

Luego de hacerse pública la denuncia de una empleada de planta política hacia el Director de Vivienda y Hábitat Municipal de nuestra ciudad, Marcelo Alveal, el funcionario habló en RSM Radio donde dio su parecer y cómo vive esta situación en las últimas horas.

Foto: Leo Casanova – RSM

«Me comunicaron de intendencia la llegada de la denuncia, no tenía idea de lo que estaba pasando como para que llegue una denuncia de este tipo. Es muy duro para mí, es la primera vez que estoy en la función pública, no entendía muchas cuestiones, pero puedo aclarar que lo del diezmo no es así», comenzó diciendo Alveal. Sostuvo que en una entrevista radial no es el ámbito para aclarar algunos puntos.

«Sí puedo decir es que como planta política hacemos un aporte de 300 pesos al partido para pagar luz, agua y algunas otras cosas. Esto es voluntariamente, no sabía que esto era solamente para la planta política. Yo la llevé a ella (a la denunciante) por recomendación de mi esposa y pensé que era lo mismo, hasta que me dijeron que no era así, se lo transmití y lo dejó de hacer», indicó sobre la denuncia del cobro de un diezmo a empleados del área de Vivienda.

Tras la denuncia el funcionario explicó que se tomó el tiempo para leer las redes sociales y los comentarios que las personas realizaron. Sobre este hecho puntual explicó que «hoy estamos en tiempos muy difíciles donde la gente puede opinar y decir cosas y barbaridades de otras y no hay filtros para nada y hacen muy mal y generan mucho daño. Yo hoy personalmente la estoy pasando muy mal con mi familia y con mis hijos y no pensé que podía ser tan cruel la gente. Estuve viendo las publicaciones y es muy duro para mí, no estoy preparado para esto. Me encanta, estoy muy comprometido con el tema de la vivienda, la vivienda social, vengo de ese sector. En la denuncia hay un montón de puntos que en mi vida pensé que alguien podía decir así de mí», sostuvo.

Respecto a lo denunciado sobre algunos dichos y comentarios discriminatorios, Alveal explicó que jamás pensó que alguien diría algo así de él, que proviene de una familia muy pobre y le resultó llamativo que se lo denuncie por este tema. «Hoy en las redes sociales cualquier persona puede hablar y opinar sin conocer. Estuve mirando cada uno de los comentarios y la gente habla barbaridades y no me conocen, vengo de Neuquén capital de una familia muy pobre, vengo bien de abajo, laburo de manera independiente hace 18 años, cuando me proponen hacer esto de la Cooperativa MTD, que con todo orgullo trabajé durante 5 años en los que pudimos generar en conjunto con el gobierno de la provincia 85 soluciones habitacionales, aprendí un montón lo que era el tema de la vivienda y cómo se podían generar los recursos. La verdad es que cuando el intendente Carlos Saloniti me da la oportunidad de integrar su equipo y para llevar algo tan lindo y tan delicado porque cuando integrás esta cartera heredás cualquier tipo de demanda, ya sea déficit habitacional, mejoramiento, osea todo atrasado y es algo de nunca terminar el tema de la vivienda. Es un área muy sensible, yo no pensé que iba a recibir tanta agresión de tanta gente, hasta amenazas de muerte», explicó el funcionario.

«Estoy tomando acciones legales sobre este tema por amenazas de muerte por supuestos de una persona que dijo ‘yo recibo maltrato laboral’, pero si uno lee la denuncia en ningún momento yo me enfrenté con esta persona que yo la llevé a trabajar ahí, porque yo no pienso de ella como ella piensa de mí o todo lo que dice ahí. No sé si estará influenciada de alguna parte, la verdad es que me sorprende. Por suerte tengo un año de conversaciones por teléfono con ella y me puse a revisar a ver si metí la pata en algún momento. No encontré nada que nos podamos pelear ahí, ni personalmente. Nunca nos peleamos ni discutimos, simplemente se fueron marcando situaciones de trabajo que por ahí no gustaron y se manifestaron de esta forma. Pero no comparto ni me voy a hacer cargo de todas las barbaridades que dicen las denuncias. Igual no quiero aclarar ningún tema de esto que dice la denuncia», manifestó Alveal que además aclaró que en esta gestión los funcionarios se adhirieron a la Ley Micaela, deben hacer la capacitación, como así también en situaciones como ésta se ponen a disposición en el área de género.

Sobre la trascendencia que tuvo la denuncia en el Ejecutivo Municipal, Alveal confirmó que además de reunirse con la Directora de Derechos Humanos, Equidad de Género, Diversidad y Mediación Comunitaria, Emilia Otharán, donde revisaron la denuncia y fue entrevistado por la funcionaria, estuvo presente en la reunión de Gabinete que duró cerca de 5 horas, donde tuvo apoyo de sus pares como también así del intendente municipal.

«En la reunión de Gabinete tratamos el tema y la verdad que muy contento y muy agradecido del acompañamiento de todo el equipo y sobre todo del intendente que me dio la oportunidad de ser el director de Vivienda porque él habrá visto la capacidad en mí. En el área de género también me sentí muy bien porque fui bien recibido, escuchado y me puse a disposición para hacerme cargo de lo que tenga que hacerme cargo para resolver este tema. Esta persona que me hace la denuncia, yo no pienso de ella como ella de mí. Es una persona que la tengo muy bien, jamás tuve una discusión ni un ida y vuelta con ella. Esto me tiene que servir de experiencia a mí y al resto de los secretarios, esto lo hablamos ayer en la reunión», indicó.

Para finalizar Alveal explicó «no hay violencia laboral. Cada uno se tendrá que hacer cargo de lo que dice. No es cierto que de 17 personas quedan solo 7. Hubo algunos alejamientos como el de Dáttilo que fueron por temas personales porque no es fácil integrar esta cartera. Uno es libre de decir y manifestar lo que quiera, después se tiene que hacer cargo de lo que habla. Las barbaridades que se hablaron en la denuncia no es así. Desconozco si se hizo o no una orden de restricción, con la denunciante vivimos cerca en el mismo barrio».

Ante la pregunta si la denunciante debe preocuparse por algo, Alveal fue categórico, «por supuesto que no. Después cada uno deberá hacerse cargo de lo que dice y hace. Yo quiero hablar o mediar hablando. Porque después del horario de funcionario uno tiene una vida, esposa, hijos y todo mi entorno sabe quién es Marcelo Alveal. La gente que comenta en las redes sociales el 95% no me conoce. Yo quiero que todo esto termine de la mejor forma para los dos. Esta persona no tiene por qué estar asustada ni hacer una perimetral, ni seguir agregando por cosas que no pasarían jamás. Yo estoy abierto al diálogo, pongo la cara y estoy a disposición para todos los temas necesarios», finalizó el funcionario.