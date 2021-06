Marcelo Más: «Si no tenemos respuestas a nuestros pedidos, el viernes vamos a ir a un paro de 72 horas»

El delegado de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) de la Zona Sur, Marcelo Más, explicó en RSM Radio que en los próximos días las medidas de fuerzas que se prevén serán mucho más duras para los usuarios del transporte urbano de pasajeros, dado que el paro sería de 72 horas en caso de no obtener respuestas por parte de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP). El reclamo es porque los trabajadores entre otras cuestiones exigen una recomposición salarial del 37,5%.

Este martes la audiencia en el Ministerio de Trabajo a través de un zoom, no llegó a buen puerto. Pese a extensas horas de deliberaciones, la solicitud de un aumento del 37,5% de aumento salarial exigido en paritarias y el pedido de ser incluidos en el plan de vacunación por parte de los choferes no fueron atendidas ni resueltas.

«Fracasó la audiencia con FATAP ya que no quieren asumir los costos para futuras paritarias y tampoco quieren analizar el pedido de las vacunas contra el Covid para los choferes que nos consideramos trabajadores esenciales, que desde que empezó la pandemia venimos trabajando. Entramos en un cuarto intermedio hasta el día viernes, sino no hay respuestas en una nueva audiencia, ratifico que el paro sería de 72 horas», indicó Más, quien además sostuvo que tendrán novedades recién el viernes después del mediodía.

Respecto a la inclusión como trabajadores esenciales para poder ser beneficiaros de las vacunas, Más indicó que desconocen el motivo por el cual no son incluidos en el plan de vacunación contra el Covid. «Nosotros consultamos y no obtuvimos ningún tipo de respuestas. Para algunas cosas somos esenciales y para otras no, no podemos seguir esperando son llegar con el sustento a nuestros hogares y tampoco no estar vacunados. Estamos en riesgos continuamente, cada trabajador que termina su turno vuelve con su familia y es un riesgo muy grande, porque llevamos muchísimos pasajeros y estamos expuestos constantemente», sostuvo el delegado que pese a las medidas que tienen las unidades en las cuales trabajan, sienten que están constantemente expuestos al virus.

Sobre la actualización salarial, Más explicó que «entendemos la situación del país, está todo muy complicado y tampoco se pidió que se pague en un solo pago sino que se pidió un aumento del 37% pagado de manera escalonada. Queremos poder seguir sosteniendo a nuestras familias, la inflación se fue por las nubes y nosotros seguimos con los sueldos de hace un año y medio atrás».

Horas atrás UTA solicitó en un comunicado de prensa una «urgente respuesta, para llevar el sustento de nuestras familias. Con eso no se juega, son nuestros salarios, la salud y la vida; y lo defenderemos hasta las últimas consecuencias». Restará conocer qué medidas tomará el gremio luego de la audiencia que se llevará a cabo el próximo viernes al mediodía, por lo pronto, Más confirmó que no de conseguir respuestas la medida de fuerza que afectará a los usuarios de corta y mediana distancia será de 72 horas.