Nuevas medidas para toda la provincia emitió el gobierno hasta el próximo domingo 27 de junio

En las últimas horas se conoció que mediante la Resolución MJG Nº 24/21 se prorrogó hasta el día domingo 27 de junio de 2021, en todo el ámbito de la Provincia del Neuquén con el objetivo de proteger la salud pública, nuevas medidas restrictivas.

El gobierno de la provincia emitió estas nuevas medidas para la provincia, pero en nuestra ciudad, por el momento continuarán las medidas vigentes hasta este domingo 21.

La resolución abarca la restricción circular en la vía pública entre 20 y 6 horas del día siguiente, salvo los trabajadores esenciales, el personal de farmacias y estaciones de servicio y aquellos quienes trabajen en locales gastronómicos.

Es por ello que se resolvió la suspensión temporaria de las siguientes actividades:

a. Reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados.

b. Reuniones sociales en espacios públicos al aire libre.

c. Las competencias deportivas de todo tipo a nivel provincial y municipal, sea en espacios cerrados o al aire libre. Sólo podrán realizarse las prácticas deportivas de entrenamiento en espacios habilitados de las y los deportistas de mediano y alto rendimiento de la Provincia del Neuquén que se encuentren clasificados en próximas competencias deportivas de carácter internacional, y bajo el monitoreo y supervisión del Ministerio de Deportes.

d. La actividad de clubes deportivos, ó cualquier otra actividad deportiva de carácter grupal o que implique aglomeración de personas en espacios cerrados. Podrán realizarse actividades deportivas y entrenamientos individuales o en grupos reducidos tipo «burbuja» en predios al aire libre, sin aglomeración de personas antes, durante y después de las actividades, y dentro de los horarios de circulación habilitada.

e. Las actividades de casinos, bingos y discotecas. f. Actividades y actos oficiales provinciales y municipales.

HABILITACIONES

Además se prorrogó hasta el día domingo 27 de junio de 2021, y en todo el ámbito de la Provincia del Neuquén, la habilitación de las siguientes actividades y de acuerdo a las condiciones y requisitos que se detallan a continuación:

a. Las actividades comerciales y de servicios podrán funcionar y atender clientes diariamente desde las SEIS (6:00) horas hasta las DIECINUEVE (19:00) horas, de acuerdo a los protocolos sanitarios aprobados, y con un máximo del TREINTA POR CIENTO (30%) de aforo en relación con la capacidad máxima habilitada, con adecuada y constante ventilación, y respetando las exigencias previstas en los correspondientes protocolos aprobados para las mismas. Deberán priorizarse, en todos aquellos casos que sea posible, las modalidades de venta en puerta, o a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica, entrega a domicilio y otros mecanismos que minimicen el contacto personal con clientes. Asimismo, deberán priorizarse aquellas modalidades de traslado que no impliquen el uso de transporte público de pasajeros en el tránsito entre los domicilios particulares y los lugares de trabajo incluidos en estas actividades.

b. Las farmacias y estaciones de servicio podrán funcionar durante las 24 horas.

c. Los locales gastronómicos (restaurantes, bares, etc.) podrán funcionar y atender clientes en espacios habilitados al aire libre, desde las SEIS (6:00) horas hasta las DIECINUEVE (19:00) horas, respetando las exigencias previstas en los correspondientes protocolos aprobados para las mismas. Las modalidades de “reparto a domicilio” y/o “retiro en puerta” de cercanía podrán realizarse hasta las VEINTITRÉS (23:00) horas.

d. La realización presencial de actividades religiosas en espacios cerrados en iglesias, templos y otros lugares de culto autorizados, de acuerdo a lo dispuesto mediante Resolución Nº 22/21 del Ministerio Jefatura de Gabinete, y con un máximo del TREINTA POR CIENTO (30%) de aforo en relación con la capacidad máxima habilitada, con adecuada y constante ventilación, y respetando las exigencias previstas en los correspondientes protocolos aprobados para las mismas. Estas actividades podrán realizarse únicamente dentro de los horarios de circulación habilitada en la vía pública vigentes en la Provincia del Neuquén.

e. Las actividades culturales presenciales de salas teatrales, cines, museos y bibliotecas en espacios cerrados con un máximo del TREINTA POR CIENTO (30%) de aforo en relación con la capacidad máxima habilitada, con adecuada y constante ventilación, y respetando las exigencias previstas en los correspondientes protocolos aprobados para las mismas. Las academias y talleres artísticos podrán dictar clases individuales o en grupos reducidos tipo «burbuja», sin aglomeración de personas antes, durante y después de las actividades, dentro de los horarios de circulación habilitada en aquellas localidades donde se retorna a la presencialidad educativa. Estas actividades podrán realizarse únicamente dentro de los horarios de circulación habilitada en la vía pública vigentes en la Provincia del Neuquén.