Desde Francia, Luz Cassini y Nadia Riquelme nos cuentan su experiencia en la Copa del Mundo de Canoa Slalom

En una charla exclusiva con RSM Radio, las palistas sanmartinenses Luz Cassini y Nadia Riquelme nos brindaron detalles acerca de cómo se está desarrollando la 4ª Copa del Mundo de Canoa Slalom, desde Pau, Francia.

Esta madrugada las deportistas, en la categoría K1, han mejorado en mucho la actuación femenina Argentina histórica, aún sin haber clasificado a la siguiente instancia. Pero de todos modos se las escuchó muy conformes y contentas de poder retomar las competencias entre las mejores del mundo.

RSM: ¿Cómo les está yendo?

Luz Cassini: Arrancamos muy temprano, porque estamos como a media hora de la pista y ya hicimos dos bajadas.

Nadia Riquelme: Por mi parte, me fue bastante bien, ya que es mi primera vez acá en Pau. Así que fueron cuatro días de entrenamiento, conociendo la pista y hoy la competencia. Pude hacer dos bajadas, en la segunda corrigiendo muchas cosas respecto de la primera. Así que muy contenta.

RSM: Cuando entrenan acá lo hacen en cauces naturales, pero allá compiten en pistas artificiales, ¿verdad?

Nadia: Claro. Éste en el que estamos compitiendo ahora es un canal artificial, así que las corrientes y todos los movimientos de agua están bien armados y bien determinados, y es bastante diferente a lo que nosotros tenemos allá, naturalmente. Acá le da un poquito más de agresividad a los movimientos, por eso es importante entrenar un poco antes y por eso estos días, en los que nos quedaremos un poco más en la ciudad para seguir entrenado, va a ser muy bueno.

RSM: ¿Cuál es la mayor diferencia entre las pistas?

Luz:Es un escenario totalmente distinto. El agua es, para decirlo de alguna manera, mucho más dura; te obliga a hacer movimientos más precisos y más específicos.Entonces tenés que ir mucho más fino con el bote y si le erraste un toquecito, el agua ya te lleva a cualquier lado. En el río el agua natural es más suave en esas cuestiones, lo que te permite compensar un poco más y zafar de los errores. Lo artificial es mucho más duro, más físico y más específico.

Para que tengan una idea, son como canales de riego alos que les ponen los obstáculos y hacen los movimientos de agua a gusto y disposición.

RSM: Entendiendo todas estas diferencias y dificultades, pero teniendo en cuenta que en nuestro país son deportistas de elite… ¿cómo ven su nivel, respecto de los deportistas de otros países?

Nadia: La verdad es que respecto de los países europeos, estamos lejos. La realidad es que ellos en cada país tienen por lo menos dos canales, lo que lo hace muy diferente. Por ejemplo, nosotras después de dos años pudimos volver a estar en un canal y con el tiempo se pierde esa sensibilidad, y cada ingreso es como si fuera la primera vez.

Los países europeos, que son justamente los que siempre están peleando por las medallas y las puntas, están mucho más avanzados en esto. Mientras nosotros entrenamos en los ríos, ellos entrenan todos los días en los canales, además de que ellos, el año pasado, no estuvieron tanto tiempo encerrados ni sin competición. El año pasado hubo carreras, copas del mundo, solo con presencia europea y nosotros estábamos en casa.

RSM:¿Cómo se completa la delegación argentina? ¿Y cómo se llevan entre ustedes?

Nadia: Mujeres, nosotras dos. Dos kayaks masculinos, que son Lucas Rossi y Gerónimo Cortés, y en canoa Sebastián Rossi.

Si, siempre buena onda. Ya llevamos varios viajes juntos los que estamos acá. Somos como una familia, nos vamos cuidando entre todos.

RSM: ¿Y cómo sigue la competencia?

Luz: Hoy son las clasificaciones. De nuestra categoría solo pasan 30 mujeres. Nosotras no llegamos a clasificarnos a semi. Mañana están los Time Trials, que es una bajada con cronómetro en la modalidad de slalom cross, que son 4 botes a la vez largando desde una rampa. Y el domingo las distintas instancias, como octavos, cuartos, semi y final, dependiendo de que se vaya avanzando del slalom cross.

Mientras tanto y cerrando la jornada en Francia, Lucas Rossi en K1 y Sebastián Rossi en C1 lograron alcanzar las semifinales. Entre mañana y pasado se define la siguiente instancia y el kayak extremo.

RSM: Para cerrar ¿van a poder participar del Mundial en Slovaquia a fin de mes?

Nadia: No. Al final no. Tiene un costo bastante elevado porque han implementado un sistema de burbuja, que para nosotros el costo es muy alto, así que se decidió no participar directamente.

Luz: Generalmente nosotros nos quedamos en una casa o departamento, y nos cocinamos, nos arreglamos y competimos. Esto es en un hotel con el transporte que ellos ponen y en el hotel que ellos deciden, y eso hace que se nos encarece bastante como para poder ir. Así que nos quedamos acá entrenando unos días más.