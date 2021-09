Concejales del Frente de Todos pidieron que cumpla con la ordenanza que regula la carga y descarga de productos

Ante la insistencia de la Cámara de Comercio para que se haga cumplir la norma que regula la carga y descarga en la vía pública, desde el Concejo Deliberante enviaron una nota al ejecutivo haciéndose eco de este reclamo. El bloque de concejales del Frente de Todos dirigió una misiva al intendente pidiéndole que haga efectivo el cumplimiento de la ordenanza 12.728/19 con el objetivo de evitar complicaciones de tránsito en la ciudad. En ella se establece la demarcación de zonas de estacionamiento exclusivas para vehículos de carga de descarga de productos.

Entrevistado en RSM Radio el Concejal Martín Rodríguez que «no hay ninguna razón para que no se cumpla la ordenanza y el argumento no puede ser simplemente falta de pintura. El incumplimiento complica muchísimo a los vecinos y a las empresas de transporte. Por eso le pedimos al intendente que resuelva la implementación de esta norma.»

«Después de presentar la nota no hemos tenido ninguna respuesta y no vemos que se haya resuelto. Está todo al revés. Las propias empresas quieren cumplir con la norma, pero se ven imposibilitados. Es el Estado el que deber regular la actividad, demarcar los lugares, controlar y sancionar al que no lo cumple», explicó Rodríguez.

Analizando la situación actual de la localidad, Rodríguez reflexionó: «Superando los 40.000 habitantes nos vemos superados por estos problemas, de una ciudad brutalmente centralizada. Casi todo se tiene que hacer en un área de 10 cuadras».