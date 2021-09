La Escuela 48 de Lago Hermoso suspendió sus clases porque continúan sin respuestas los reclamos por la situación edilicia

Desde este lunes, y en principio hasta el miércoles, se suspenden las clases en la escuela 48 de Lago Hermoso, así lo manifestaron las autoridades de dicho establecimiento. Luego de meses de reclamos, la última noticia que se conoció -y no de manera oficial- es que se van a cambiar los trailers. Desde el establecimiento educativo manifestaron que las condiciones edilicias siguen igual que siempre. Hace un mes, padres y madres se acercaron a distrito, donde les dijeron que luego de un viaje que iban a hacer, habría nuevas respuestas.

No hay información de lo que se logró gestionar en dicho viaje. «Aún continúa una viga que tiene una grieta, todavía no sabemos el plan de contención que se pensó para arreglarla, ni de los pisos, ni de las paredes, ni de los baños. Hace 80 días, mantenimiento escolar no se aparece por la escuela», indicaron.

Desde la escuela explican que «lo único es que siempre nos repiten que las condiciones de la escuela son de las peores. Sabemos que las soluciones no son inmediatas, pero entendemos que debe presentarse un proyecto con tiempos, de como va a ir arreglándose todo. Necesitamos respuestas, plazos, soluciones. Lago Hermoso crece, se urbaniza. Definitivamente, es necesaria una escuela que pueda albergar a todas las infancias. Por ahora, solo tenemos una casa-escuela con parches, sin mantenimiento y sin nueva infraestructura».

El director del establecimiento, Gastón Schodlbauer, escribió una misiva dirigida a Mantenimiento Escolar de San Martín de los Andes, al Distrito Escolar IX, a Supervisión Escolar de Primaria- Zona Sur, a Supervisión Escolar de Inicial- Zona Sur, a la Dirección General Educación Rural y al Ministerio de Educación Provincial.

La carta reza lo siguiente:

«Por medio de la presente, reiteramos los pedidos históricos de la escuela 48 de Lago Hermoso, en pos de conseguir soluciones definitivas a las problemáticas cotidianas de la escuela. Las mismas, no solo limitan el desenvolvimiento pleno de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la labor docente de cada día, sino que ponen en riesgo real a toda la comunidad educativa. Los reclamos fueron todos presentados, algunos con expedientes creados desde el 2003, y ante la no mejora, se acumulan con problemáticas más actuales.

Siempre pusimos como prioridad, el garantizar la educación de niños y niñas, pero, ante la falta de seguridad, no podemos hacernos cargo de la responsabilidad que conlleva y que ya explicitamos por las vías correspondientes. Por eso, pedimos que se realice, con especialistas, un informe de la viabilidad de dar clases en el edificio, habilitando el funcionamiento desde los espacios que correspondan y las mejoras necesarias. Ante la falta de respuestas en acciones de quienes deben encargarse de cada tema, dejamos las responsabilidades de vuestra parte.

Enlistamos a continuación cada uno de los reclamos:

Ampliación del edificio en pos de adaptarlo realmente para que funcione como escuela. De mínima, construir aulas, SUM amplio y baños para niños y niñas. Nota N° 3328/03, de Dirección General de Arquitectura Escolar, con planos; Expediente n° 5721-006831/2014.

La escuela está a 15 metros directos de la ruta nacional. Pedido desde el 2012. Readaptación y mantenimiento de los espacios físicos actuales en el edificio central , que es una ex vivienda familiar que funciona como escuela hace 60 años y no tiene las medidas de mantenimiento necesarias: salidas seguras de baños y puertas del edificio con sistema de apertura antipánico y medidas de seguridad. Reubicación de la cocina que se encuentra en el medio del edificio, matafuego K y de más medidas de seguridad e higiene. Necesidad de instalación de un disyuntor diferencial en tablero de la dirección. Arreglo de la fachada exterior en pos de cerrar agujeros y evitar el ingreso de alimañas y frio. Limpieza del caño de salida del termontanque y posibilidad de reubicarlo en el exterior del edificio, ya que se encuentra en el centro del mismo. Verificación de la viga del comedor (que oficia de aula en la actualidad), ya que tiene una grieta que se acrecienta año tras año. Cambio del piso del comedor, porque al poner mosaico sobre el piso de madera original, se hunden generando pozos y agrietamientos. Necesidad de renovar los calefactores de todo el edificio: el mantenimiento no es suficiente, por el estado de los mismos, que hace que se apaguen enseguida.

Por el cual se da energía a los tráiler-escuela y ayudan a cargar las baterías solares necesarias en la época invernal. Tráileres seguros. Necesidad de arreglar o cambiar por equipos nuevos. Arreglo de los techos paraque no haya filtraciones de agua que generan un riesgo eléctrico. Arreglo de la calefacción, para que sean utilizables en las épocas de frío. Mantención de los pisos.

Sin más, me despido atentamente a la espera de respuestas urgentes con cronogramas de trabajo pactados. Recordando que el receso en nuestra escuela es hasta mediados de agosto.