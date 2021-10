Rubén Cáceres responsabilizó al Concejo Deliberante: “Es una vergüenza, hacen política con el servicio público”

Entrevistado en RSM Radio, Rubén Cáceres, el titular de la empresa Expreso Colonia, que en nuestra ciudad se presenta como Expreso Los Andes, responsabilizó al Concejo Deliberante por no querer aceptar la propuesta realizada, después del fracaso de la licitación. “No entiendo por qué es inviable. Hace más de 10 años que no cumplieron el pliego y nunca trabajaron para la gente de forma concreta y correcta” indicó.

Respecto a la forma de prestación de servicio, que en estos días evalúa el ejecutivo con los concejales, Cáceres planteó: “Lo que le propusimos al intendente es muy claro. No queremos cobrar más subsidios ni tarifas, ni nada. Que todo lo recaude el municipio y nosotros cobramos por kilómetro recorrido”. En este sentido, agregó: “No quiero cobrar un peso, solo cobrar los kilómetros que hago y el cuarto día hábil así le pago a mi gente cómo tiene que ser”.

También, mencionó por qué se presentaron a la licitación: “Expreso Los Andes no se presentó porque el pliego era peor que el que teníamos. Así se puede brindar un servicio. Nosotros no tenemos nada que demostrar. Hoy estarían sin transporte porque no se presentó ninguna otra empresa”.

En su descargo contra el Concejo Deliberante, Cáceres apuntó directamente a las declaraciones del concejal Santiago Fernández: “El problema que tiene este señor es que se le acaba el la posibilidad de trabajar con la plata nuestra. Mientras que sigamos así es imposible brindar un servicio. No se tiene que hacer propaganda con la plata del pueblo”.

Asimismo, responsabilizó al Concejo Deliberante de no cumplir con el pliego: “Desde el día cero tendrían que haber puesto la tarifa por la que nosotros ganamos la licitación y tardaron 6 o 7 meses. Y de ahí nunca más hicieron las cosas como tenían que hacerlas. Siempre el problema fue el Concejo Deliberante. Hacen política con la tarifa de un servicio público que es indispensable para la gente”.