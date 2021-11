Tanya Bertoldi: «Con la Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, Neuquén sumará miles de empleos»

La candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Tanya Bertoldi, continúa recorriendo la provincia. Hoy visitó la localidad de Rincón de los Sauces, donde respaldó la Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas y remarcó la necesidad de aprobarla lo antes posible.

Bertoldi recordó que “el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner llevan adelante acciones concretas para generar más empleo en todo el país, nuestra provincia incluida. Por la política energética implementada por el gobierno nacional, la producción de petróleo y gas no para de crecer y se baten récords de ingresos por regalías en la provincia. Sólo con el Plan Gas que impulsó Darío Martínez desde la Secretaría de Energía de la Nación, ya se recuperaron más de once mil puestos de trabajo en los yacimientos neuquinos. Generando ingresos extras para Neuquén, con lo cual la provincia no tuvo que tomar más deuda en dólares para pagar los sueldos, como lo hacía”.

“Este modelo energético genera empleos de calidad. Brinda oportunidades para que empresas 100 por ciento neuquinas sigan creciendo y contratando empleados, que luego hacen las compras en los comercios de su ciudad y viajan a la Cordillera para descansar, lo que hace que haya más plata en la calle ya que se genera un círculo virtuoso de prosperidad para todos los neuquinos”, aseveró la candidata.

Aprovechó la oportunidad para poner como ejemplo las palabras del secretario general del Sindicato de Petroleros Privados: “Como dijo Guillermo Pereyra, debemos aprovechar esta última oportunidad o el petróleo va a quedar bajo tierra para siempre. Todos los neuquinos y neuquinas debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para que el Congreso trate con rapidez la nueva Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, que atraerá inversiones genuinas y les dará previsibilidad y seguridad a las empresas por un período de veinte años”.

“Los trabajadores y las trabajadoras, las PYMEs neuquinas, apoyan la ley, y los diputados y diputadas del Frente de Todos vamos a votar a favor sin extorsionar, sin poner palos en la rueda como pretenden hacerlo otros candidatos que cuestionan el proyecto de ley”, cerró Bertoldi.